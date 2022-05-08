共軍證實 近日在台東部水域進行海、空、常導實兵演練

解放軍海軍遼寧號航母編隊近日駛入西太平洋水域演訓的進出水域及日期。（取材自日本統合幕僚監部）

解放軍 東部戰區9日上午公布，5月6日至8日，東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。

連日來包括台灣國防部與日本 方面都監測到共軍機艦在西太平洋水域與台灣東部水面有多起機艦的頻繁活動，就連台灣漁民都看到大陸遼寧號航母編隊在釣魚台水域的蹤影。

解放軍東部戰區上午發布的消息證實此事，大陸軍事專家推測，遼寧號航母編隊此行是先後針對美國的航母編隊和台灣地區的部分目標進行了類比演練。包括五代機部隊在內的幾個基地可能都在這次「練兵」機會中，在海空對峙中學習戰爭。

根據日本上周發布的繪製航跡，日本自衛隊在距長崎縣男女群島以西約350公里的東海海域發現包括「南昌」艦、「遼寧」艦在內的五艘中國海軍航母編隊向東南方向航行，隨後，該編隊2日午後於赤尾嶼以西160公里的「鄭州」艦和「湘潭」艦匯合，隨後編隊2日晚些時候穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

隨後，東出西太平洋的「遼寧」艦編隊進行了一個V字航線，先編隊向東南方向航行了約400公里，再掉頭往西抵近台灣：在3日正午前後，「遼寧」編隊出現在沖繩縣沖大東島西南約160公里的太平洋上，進行了艦載機起降；5日，遼寧艦 編隊移動到宮古島東南方向約320公里附近海域，繼續進行艦載機起降演練；6日，「遼寧」艦航母編隊在石垣島南部170公里海域、台灣省東部海域進行訓練，進一步靠近台灣。

觀察者網報導，除了遼寧艦航母編隊東出西太平洋以外，解放軍空軍兵力也組織了多個基地的兵力，從台灣南部出動，與前出西太的遼寧艦編隊進行了一次「海空聯動」。

台灣國防部曾在6日傍晚公告稱，6日早間8點以後，共有18架解放軍戰機進入台灣防空識別區，稱這是共軍5月份規模最大的一次飛行行動。

當時通報，進入防空識別區的機型與架次分別為運-8反潛機1架次、空警-500預警機2架次、轟-6型轟炸機2架次、殲-11型6架次、運-8遠端干擾機1架次 、殲-16型戰機6架次，其中，運-8反潛機與轟-6機抵近台灣本島東南海域。

大陸軍事專家稱，東部戰區某裝備殲-8系列老戰機的部隊今年剛剛改裝了殲-16，讓東部戰區成為解放軍首個全三代機部隊都在這次的演訓機會中，在海空對峙中學習戰爭。

這名軍事專家表示，大陸東海、南海海區經濟活動活躍、行船密集，島礁眾多，感測器密佈，即便是美國航母都難逃感測器材的法眼，而大陸的航母在東出宮古時，甚至會近距離遇到台灣的漁船。因此，解放軍海軍暴露在強敵偵察體系下是不可避免的，所以要做好準備，一方面脫離台軍打擊範圍，另一方面通過遠端導彈和空基做好相應的支援，在雙方殺傷鏈內做好「狹路相逢」的鬥爭準備。