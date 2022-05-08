我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠影響他的性功能？ 病毒雖附著生殖系統 但不排除心理…

曬衣繩掛13件衣服 賓州性侵展 裙旁寫「倖存者4歲」

台灣青少年追加疫苗到了 BNT疫苗約185.7萬劑抵台

中央社／桃園機場9日電
圖為青少年排隊接種BNT疫苗。（本報資料照片）
圖為青少年排隊接種BNT疫苗。（本報資料照片）

台灣今年首批自購BNT成人疫苗約185.7萬劑9日清晨抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，新到貨BNT疫苗將供原已打過BNT成人劑型疫苗青少年作為追加劑接種。

台灣自購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT成人疫苗約185.7萬劑，由華航CI-5528班機自德國法蘭克福起飛運送來台，班機在9日清晨6時11分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於514停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

陳時中5日下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，BNT成人及輝瑞BNT兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計8日自歐洲起飛，9日抵台。

陳時中說，12歲至17歲青少年大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

陳時中指出，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過台灣緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。

疫苗 BNT 陳時中

上一則

美台互動操演再升級 高空滲透特攻在台協訓首曝光

延伸閱讀

2護師顧百人 台大醫院求救 急召居隔快篩陰上班

2護師顧百人 台大醫院求救 急召居隔快篩陰上班
黑白集／醫院失守 指揮官還在嘴砲防疫

黑白集／醫院失守 指揮官還在嘴砲防疫
台單日確診4.6萬例、11死 居隔政策鬆綁

台單日確診4.6萬例、11死 居隔政策鬆綁
藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」

藍問陳時中 高登案誰「政治干預商業」

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分
台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費