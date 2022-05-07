坦言刪28億防疫預算錯了 柯文哲：錯在相信中央講的話

台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

本土疫情攀升，台北市議員游淑慧批北市府防疫 「短視投機」，上會期竟有官員遊說要求刪除台幣28億（約9427萬美元）疫苗 及相關防疫用品預算，如今快篩不夠，顯見市府太過「兒戲」，市長柯文哲 日前也在議場表示「我錯了」，不過柯文哲今天再度被問及刪28億時說，「我錯了什麼？就是人家講的話，不要太相信。」但問題是，「國家都不可信，老百姓怎麼辦？」

對於北市府上會期刪除原本編列的28億元疫苗及防疫物資預算，媒體今天追問柯文哲，是否柯對疫情錯估形勢？柯文哲說，當初北市府編列28億元，是要去買疫苗，後來為何刪掉，第一點，很多議員堅持要刪掉；第二點，當時中央有關部會也跟北市講，防疫物資中央會處理。

柯文哲說，他後來也在想，中央買不到，地方怎麼買得到？還有中央也信誓旦旦地說，一定會去買到，當然就是國家統一分配。所以「你說我錯了什麼，就是有時候人家講的話，不要太相信」。但問題是，「國家都不可信，老百姓怎麼辦？」

另外，對於國台辦願意賣中國快篩給台灣，會不會擔心被吃豆腐？柯文哲說，若純粹把它當國際貿易，你要賣，就是價格多少，品質多少？依照國際商業往的方式處理就好。