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中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

記者廖士鋒／即時報導
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

台灣目前疫情急速上升，民間購買快篩嚴重供不應求，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，中方願協助台企對接中國企業洽商採購，而陸委會晚間發表聲明回應指出，中共與其藉機分化，不如盡心照顧在其封城措施下的苦難人民。

此前朱鳳蓮在7日表示，台胞能盡快取得抗原檢測快篩試劑對疫情防控、診療至關重要，台灣有關企業機構需對接中國相關生產企業洽商採購，中方願提供協助。她並強調「中方十分牽掛台灣同胞生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常」。

而晚間陸委會發表聲明回應，稱衛福部已多次公開說明，快篩試劑的進口規定與審查多年來一貫，從馬政府以來就是這樣，「目前政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，將持續尋找合法進口來源，持續達到快篩試劑價穩量足的目標」。

陸委會強調，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情，「面對此次疫情，台灣社會已有更強韌的防疫根基，絕對可以做到『重症求清零，輕症可控管，正常過生活』的防疫目標」。

對於近期台灣疫情嚴峻，陸委會指出，政府是以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活，「台灣的民眾仍可自由地上街聚餐購物旅遊，歡慶母親節，中共想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，我們甚感遺憾」。

陸委會強調，中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，「其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力，如此方為正辦」。

疫情 防疫 中共

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