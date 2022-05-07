我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

台灣新增4萬6536確診、11死亡 陳時中：中重症仍會升高

記者謝承恩、沈能元、許政榆／台北13日電
台灣新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖：指揮中心提供
台灣新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖：指揮中心提供

台灣新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著病症數變多，中重症比例仍會升高，也跟地方政府開會因應。

昨天落地採檢共篩1132人，陽性者有56人，陽性率為4.95%，航班仍以越南入境的陽性率相對偏高，早上六個航班檢驗共67人，沒有人陽性。

指揮中心表示，今日新增之4萬6377例本土病例，為22270例男性、24093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(1萬6670例)，台北市(9245例)，桃園市(6882例)，台中市(2517例)，高雄市(2163例)，基隆市(1910例)，台南市(1352例)，宜蘭縣(840例)，花蓮縣(803例)，新竹縣(788例)，屏東縣(584例)，彰化縣(517例)，新竹市(457例)，雲林縣(369例)，苗栗縣(338例)，南投縣(266例)，台東縣(261例)，嘉義縣(188例)，嘉義市(110例)，澎湖縣(74例)，連江縣(22例)，金門縣(21例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日。

指揮中心說，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(4例)，捷克、日本、泰國及美國(各1例)移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計88萬82852例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含85萬68101例排除)，其中31萬4983例確診，分別為1萬1811例境外移入、30萬3118本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計907例COVID-19死亡病例，其中892例本土，個案居住縣市分布為新北市432例、台北市333例、基隆市36例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、台中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、台南市及台東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

疫情監測組組長周志浩（前排左起）、教育部長潘文忠、指揮官陳時中、金管會主委黃天牧...
疫情監測組組長周志浩（前排左起）、教育部長潘文忠、指揮官陳時中、金管會主委黃天牧、發言人莊人祥。後排左起醫療應變組副組長羅一鈞、教育部主任秘書廖興國。記者謝承恩／攝影
陳時中說，新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個...
陳時中說，新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。記者謝承恩／攝影
新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159...
新增4萬6536例COVID-19確定病例，分別為4萬6377例本土個案及159例境外移入，有56例為航班落地採檢陽性，確診個案中新增11例死亡。圖／指揮中心提供
調整密切接觸者匡列原則。圖／指揮中心提供
調整密切接觸者匡列原則。圖／指揮中心提供

疫情 越南 陳時中

上一則

新聞評論／疫情鋪天蓋地 綠友友還在分肥

下一則

疫情洪峰 柯文哲估北市5月16~23日 中南部晚10天

延伸閱讀

涉圖利？國民黨赴監院告陳時中、吳秀梅瀆職

涉圖利？國民黨赴監院告陳時中、吳秀梅瀆職
台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

台檢驗量能塞 確診藏黑數 小心第二波死亡浪潮來襲

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高
柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

柯文哲：染疫黑數恐達5倍 快篩劑不夠更慘

熱門新聞

（圖：指揮中心提供）

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

2022-05-03 03:23
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

2022-05-01 21:55
台北市4日啟動北士科快篩陽急門診「車來速」，民眾可自行攜帶檢體，開車、騎車或步行前往北士科「快篩陽急門診」現場做PCR採檢。醫護人員一一逐車講解。記者蘇健忠／攝影

台灣確診數累計破20萬 24歲女打3劑重症亡

2022-05-04 17:27

大屋頂下／普亭給習近平作了示範 兩岸別上美國當

2022-05-01 07:52
台灣入境檢疫天數，由原本的「10+7」縮短為「7+7」，也就是七天居家檢疫加上七天自主健康管理。（本報資料照片）

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

2022-05-04 02:29
台灣前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。(本報翻攝資料照)

通緝21年 台前上校劉冠軍涉盜國安密帳 651萬美元財產沒收

2022-05-02 10:54

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增