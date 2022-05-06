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快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底 作者就是自己

記者蔡晉宇／台北7日電
前副總統陳建仁。本報資料照片
前副總統陳建仁。本報資料照片

台北市長柯文哲曾拋出快篩即確診的看法，前副總統陳建仁日前被問及此主張時表示，柯文哲應多讀書；陳建仁也再度撰文解釋為何不能讓所有族群快篩陽視同確診的原因，以及為何居檢等三類族群可適用新措施，原因在新冠肺炎盛行率，並推薦書籍「流行病學：原理與方法」，意有所指說要「好好看書」，而該書籍也被網友發現，作者竟是他自己。

陳建仁昨天中午在臉書表示，前天他的秘書和他討論以快篩替代確診的合適性，他告訴秘書，「在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診」。秘書反問原因，他說，「你去看看聯經出版社發行的『流行病學：原理與方法』149至155頁」。

藥師林士峰在臉書表示，陳建仁推薦去看「流行病學：原理與方法」149至155頁，但這本書的作者就是陳建仁，「拐個彎說自己一定是對的，就直說嘛，何必拿自己寫的書來引經據典」。

林士峰表示，陳建仁可能忘了，能夠有權力制定防疫政策的只有指揮中心，即使是地方縣市首長，也只能以自身經驗提供自己的意見，供指揮中心做施政參考，前幾天柯文哲剛提出快篩陽即為確診的想法的時候，陳建仁也只有批評，要柯文哲回去多讀點書，等指揮中心公告採用並且制定細節之後，才補充說明，「在旁邊的人看來，這就是惱羞成怒的硬凹」。

柯文哲 臉書 防疫

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