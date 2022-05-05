長榮弟弟派搶攻千億金庫 劍指長榮海運

長榮經營權之爭，弟弟派準備搶下長榮國際巴拿馬（EIS）。EIS由張榮發及他四個兒子張國華（左起）、張國明、張國政、張國煒各持股20%。（本報資料照片）

長榮 經營權鬧得沸沸揚揚，儘管總裁張榮發大房長子張國華，多次向二子張國明、三子張國政及二房張國煒等弟弟們喊話「好好來談」，並提出解散兩家族控股公司的解方，但弟弟派不埋單，已決定在下周二以過半股權優勢，召開巴拿馬商長榮國際的股東臨時會，打算屆時一舉拔除張國華的董座職位，解鎖張榮發神祕海外金庫，更牽動集團海空運經營大權。

從股權結構來看，巴拿馬商長榮國際（EIS）是長榮海運的最大股東、持股7%多，長榮海也是長榮航空的最大股東、持股14.77%，EIS在海空運都占有極重要地位。也意味弟弟派將一路殺進大哥的心臟地帶。

長榮集團哥哥派與弟弟派相爭白熱化，大哥張國華曾發聲明提出解方。他認為最好的辦法就是解散「巴拿馬商長榮國際（EIS）」及「長榮國際（EIC）」兩家家族海內外控股公司，兄弟四人取得各自的財產，再去投資 想要經營的公司，「或其他兄弟將本人張國華的股權買下，本人願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。」

但弟弟派對於「清算賣股救長榮」的解方，並不埋單。根據老臣說法，成立近半世紀的EIS，估計資產總計至少上千億元。EIS由張榮發及他四個兒子張國華、張國明、張國政、張國煒各持股20%，這家公司就像是長榮集團的海外控股公司，「1968年長榮海運成立，EIS也在1975年成立伴隨成長，在全球各主要國家的子公司、孫公司有上百家，多到連總裁張榮發也數不清」。

巴拿馬商長榮國際的業別包括輪船、辦公大樓、貨櫃廠、貨運物流、飯店、碼頭、住宅等諸多領域，在巴拿馬、倫敦、紐約、東京、漢堡的長榮辦公大樓，及巴黎、曼谷、檳城的長榮桂冠酒店，都屬於該公司的資產。

EIS長期掌控在大哥張國華與老臣柯麗卿手中，張國華並掛名「永久董事長」，身為股東的張家弟弟們六年來從未收到開會通知書。「今年張國煒一家之所以會跟大房弟弟派合作，其一是不讓柯麗卿續掌長榮國際，另一個目標就是打開EIS的神祕大門。」市場人士說，現在兩房三位兄弟結盟，加起來的股權有60%，不僅過半可開成會，也占盡多數優勢，等於有了解鎖神祕金庫的鑰匙。

弟弟派這次推舉張國明為召集人，以股權過半名義，在5月10日發起召開股東臨時會，地點就在台北長榮桂冠酒店，並已於4月下旬寄送開會通知給各股東；張榮發身後未分配的部分，則由柯麗卿等四位遺囑執行人負責。預計股臨會當天將討論永久董事長人事案、如何解散EIS、買回股權等議題。