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台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

記者楊雅棠、邱宜君、謝承恩／台北3日電
（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

台灣本土新冠肺炎疫情持續升溫，但指揮中心指揮官陳時中今天則再度放寬入境檢疫的措施，自5月9日零時起，入境居家檢疫天數縮短為「7+7」，七天居家檢疫、七天自主管理。

陳時中表示，新制以自宅或親友住所一人一戶為原則，如家户無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

至於篩檢頻率落地第0天PCR採檢，至檢疫期滿當日（第7天）執行一次快篩，另提供一支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

至於未滿兩歲的居家檢疫者，採檢措施皆以PCR檢測。若有無法自行操作快篩民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

居家檢疫及期滿後自主健康管理期間應配合相關檢查、接受電話简訊詢問健康情形或檢測結果回報等必要關懷追蹤機制，違反相關規定者，依傳染病防治法裁罰可裁處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。

居家檢疫

對象：所有入境者。

居家檢疫天數：10 天隔離，從第 11 天起接續自主健康管理 7 天。

居家檢疫規定：除有特殊原因要外出，需向衛生主管機關申請許可外；其餘時間均應留在家中或隔離地，不得隨意外出，也不得搭乘大眾運輸工具。

以自宅或親友住所一人一戶為原則。如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成 10 天檢疫。

檢疫期間有症狀不得自行就醫，應由當地衛生機關安排就醫。

居家檢疫檢測措施：

(一) 落地採檢 PCR

(二) 檢疫期滿快篩，並且隔離有症狀時也會進行快篩

未配合居家檢疫：

入境時未詳實填寫資料，可處 1 萬至 15 萬元罰鍰；擅自外出可處新台幣 10 萬元以上、 100 萬元以下罰鍰。

檢測 陳時中 防疫

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