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美國防部重申依循台灣關係法助台自衛

中央社／華盛頓2日專電
美國國防部2日重申，將持續依循台灣關係法支持台灣的自我防衛需要。（本報資料照片）
美國國防部2日重申，將持續依循台灣關係法支持台灣的自我防衛需要。（本報資料照片）

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天重申，美國的一個中國政策不變，美國持續依循台灣關係法支持台灣的自我防衛需要。

日本防衛大臣岸信夫預計將於4日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤。媒體關切會談內容，以及烏克蘭情勢與台灣的相似之處是否會觸及。

柯比表示，對美日防長會談充滿期待，也預期烏克蘭情勢以及美日將如何持續協助烏克蘭將提上議程，他並預期與中國的緊張關係也會在討論議程中。

但科比也引述奧斯汀4月上旬在聯邦眾議院軍事委員會上的說法表示，直接比較烏克蘭和台灣是不適當的，台灣與烏克蘭是兩個不同的場景。

他重申美方的一個中國政策並未改變，也會持續依循台灣關係法支持台灣的自我防衛需要，但在將台灣與烏克蘭類比之前必須很小心。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今已超過兩個月，500多萬烏克蘭人逃到國外避難。

美國國防部上週宣布岸信夫5月3日至6日訪美，將會晤奧斯汀。美日防長會談議程包括烏克蘭，美方感謝日本出席之前在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）召開、逾40國參與的援烏抗俄峰會。此外，雙方也會討論中國、北韓議題，以及能強化嚇阻力與美日聯盟回應能力的防衛合作計畫。

烏克蘭 國防部 柯比

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