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CNN訪問談俄烏 台外長吳釗燮：北京應從戰事中獲教訓

記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（左）接受CNN「全球公共廣場」主持人Fareed Zakaria專訪。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（左）接受CNN「全球公共廣場」主持人Fareed Zakaria專訪。圖／外交部提供

台外交部長吳釗燮接受美國「有線電視新聞網」（CNN）專訪談及俄烏戰事指出，中國應該也從戰事中獲得教訓，評估其犯台代價與國際社會可能的回應。 

吳釗燮表示，烏俄戰火已持續2個多月，烏克蘭能夠堅持抵禦俄羅斯入侵，是因為烏國人民具有強大的自衛決心，善用不對稱戰力與結合民防力量；有鑑於此，台灣除持續發展不對稱戰力，同時強化全民防衛的決心與後備動員能力。

台外交部1日晚發布新聞資料指出，吳釗燮訪談內容已於台北時間1日晚間在CNN的「全球公共廣場」節目播出。

吳釗燮說，中國在印太地區的擴張，以及俄羅斯入侵烏克蘭，使全球民主國家覺醒，也更加了解台灣的重要性；中國入侵台灣的威脅是真實存在，保衛台灣是自己的責任，自助者得人助，將與理念相近國家共同攜手合作。 

吳釗燮並指出，中方持續對台採取灰色地帶戰術，過去1年來，除派出近千架次軍機擾台外，同時對台灣進行認知作戰，利用民主與言論自由散播「假訊息」，企圖以資訊戰、認知戰、網路戰等非傳統安全威脅，分化台灣社會、混淆國人認知、迫使台灣屈服；不過，位處第一線的台灣無所畏懼，將極力為民主挺身反抗威權，台灣有責任為國際社會守護民主，民主也終將勝利。 

烏克蘭 俄羅斯

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