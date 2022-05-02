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台灣棋王吳貴臨逝世 昔日曾1對150車輪戰

中央社記者黃巧雯台北2日電
「台灣棋王」吳貴臨（前）近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。（中央社檔案照片）
「台灣棋王」吳貴臨（前）近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。（中央社檔案照片）

「台灣棋王」吳貴臨昔日曾以1人之姿與150名棋士下棋，展現堅強的棋力和縝密思緒能力，為台灣唯一的象棋九段棋士，近年受攝護腺癌與癌細胞轉移所擾，1日晚間逝世，享年59歲。

吳貴臨小時候曾接觸圍棋，7歲受叔叔的影響，開始學習象棋，並決定專攻象棋，曾拿下世界錦標賽亞軍，更多次奪下季軍，並曾代表台灣參加2010年廣州亞運。

吳貴臨為台灣唯一的象棋九段棋士，棋力深厚，更曾1對150名棋士車輪戰創紀錄，當時一舉打敗131名棋士，勝率高達87%，而妻子高懿屏過去也是中國知名棋士，比吳貴臨小14歲，兩人結婚後，一同在台灣致力於推廣象棋。

高懿屏4月24日就曾在臉書提及吳貴臨病情，盼能尋求協助開放使用新藥治療，吳貴臨在罹患攝護腺癌後，今年初因癌細胞轉移至脊椎壓迫到神經而動刀，後來再因癌細胞轉移至其他處，再度住院治療。

高懿屏相隔一周再度發文，吳貴臨已在昨晚去世，她在臉書寫下：「我的先生吳貴臨於2022年5月1日晚間8時58分安詳地去了另一個地方，你選在我生日的第2天，為我過完了生日，離開了，謝謝你。」

網路名人石明謹過去曾學習象棋，高中時在馬來西亞念書時，因當時負責接待參加亞洲盃的台灣選手，與吳貴臨有數面之緣。

石明謹接受中央社訪問時表示，吳貴臨私底下個性幽默、喜歡指導後輩，即使已經身為頂尖棋士，但為人依舊和藹可親。

在石明謹印象中，吳貴臨棋風變化多端，在台灣比較少見，且想法多元，勇於嘗試不同棋路。

面對台灣棋壇國寶級人物吳貴臨逝世，石明謹大嘆可惜，他認為，吳貴臨是過去30年在國際賽中少數能威脅到中國的棋士，而象棋也是台灣在國際賽上具有優勢的項目，呼籲未來能有更多人能關注象棋圈，瞭解象棋在台灣發展面臨的問題。

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