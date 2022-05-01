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烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

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烏俄戰事效應？拜登對台首項軍售自走砲案喊停

記者洪哲政／台北報導
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)
拜登政府宣布供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲車案，美國國務院月前正式通知台灣必須喊停取消。(取自US ARMY官網)

俄烏戰事對美國軍工業生產能量的影響正在浮現，拜登上任後宣布美國供售台灣的第一項軍備M109A6自走砲案(新型155公厘自走砲案)，美國國務院近日通知台灣喊停。

國防部1日回應台北聯合報查證表示，新型155公厘自走砲案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運，台方將持續與美方溝通協調。台國防部表示，考量台灣防衛作戰精準打擊火力需求，已協同美方，研採精進替代方案，以符作戰實際需要。

美方先前也透過不提供邀價書(LOR for LOA，簡稱LOR)方式，要求台方停止推動「神鷹三號」採購12架海軍MH-60R反潛直升機採購案，台方雖已建案並在立法院三讀通過機密預算案，但美方尚未宣布此軍售案，台已要求台海軍須於三個月內，在6月15日前完成撤案程序。

但業經美方公布售台卻又停止者，陸軍新型155公厘自走砲是首案，其他軍種需求會否也受到影響，台方必須因應。

台陸軍以「銳霆專案」為名推動採購美方M109A6自走砲，原列機密預算，計畫藉此案獲得M982A1神劍(Excalibur)精準導引砲彈，但因智慧財產權問題，研發國未同意出售，後以M1156 PGK套件取代，又因台灣預算限制，減裝採購40輛。

拜登政府去年8月透過國防安全合作局(DSCA)宣布售台，今年全案改列公開預算，以新型155公厘自走砲案示外，全案自2020年至2026年，總共編列173餘億元台幣(約5億多美金)預算採購。

根據美方宣布售台內容，新型155公厘自走砲計畫採購40輛M109A6自走砲車、20輛M992A2彈藥車、五輛M88A2救濟車、一套先進野戰砲兵戰術資料系統(AFATDS)、1698個導引砲彈套件(PGK)，總價共7.5億美金。 

此案檯面上是指受到俄烏戰事影響，但數月前有消息稱，拜登政府對台軍售態度轉變，以須符合不對稱作戰需求為由，調整對台軍事合作優先順序，停止載台性質的對台軍售。

預算 拜登 國防部

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