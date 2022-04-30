金融時報：美英高層 首度討論台海衝突應變計畫

英國金融時報1日報導，白宮印太事務協調總監坎伯3月初與英國代表就台灣問題舉行會談。圖為坎伯4月22日訪問南太平洋島國索羅門。（美聯社）

英國 金融時報（Financial Times）1日報導，美英高階官員於3月針對如何降低中國大陸武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫，甚至談到美國若為了台灣與大陸開戰，英國將扮演何種角色。

消息人士透露，白宮 印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），3月初在印太戰略會談期間，與英國代表就台灣問題舉行會談。

三名熟知內情的消息人士指出，美國希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作，對與台灣鄰近的北韓日益強硬的態度提高警覺。

美方並非因為台灣有立即性威脅而與英國會商，這次對談是在英國加強台灣附近的軍事活動後，進一步強化美國與日本、澳洲 為台海衝突所進行的對話。

消息人士透露，美英高層對話觸及廣泛議題，包括英國如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的嚇阻能力，甚至包含如果美國最終為了台灣與大陸開戰，英國將扮演何種角色。

報導引述台灣高階官員的說法表示，台灣注意到美國試圖讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直與日本、澳洲合作，他們現在試圖與英國合作」。