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台捐助50萬歐元 透過歐銀協助烏克蘭運輸機構營運

記者張加／即時報導
台駐英國代表謝武樵（左）與歐銀「影響暨夥伴關係總處」總處長Ines Rocha（右）簽署捐助款協定。圖／台外交部提供
台駐英國代表謝武樵（左）與歐銀「影響暨夥伴關係總處」總處長Ines Rocha（右）簽署捐助款協定。圖／台外交部提供

台外交部宣布，自「賑濟烏克蘭專戶」捐助50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭兩大運輸機構持續營運，以確保人道物資運輸不中斷。

台外交部今晚發布新聞稿指出，台灣與歐洲復興開發銀行（EBRD）28日在歐銀倫敦總部舉行捐助款協定簽署儀式，由駐英國代表謝武樵與歐銀「影響暨夥伴關係總處」總處長Ines Rocha完成簽署，自賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

台外交部表示，這是歐銀為協助受到俄烏戰爭直接影響的烏克蘭人民所提的首批技術合作計畫；本計畫另有瑞典也作出捐助。

台外交部指出，自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對外運輸受到嚴重影響，衝擊烏克蘭最大國營郵政機構及物流公司的營運；為利國際社會能立即支援，持續以波蘭為運輸中心將食物及醫療等重要人道物資運送到烏克蘭各地，外交部運用台灣人民的捐助善款參與歐銀計畫，確保烏克蘭最重要的兩大運輸機構營運不中斷，持續協助烏克蘭連結全世界。

台外交部3月初透過財團法人賑災基金會成立「賑濟烏克蘭專戶」，至4月1日活動結束，募得逾9.4億元。台外交部陸續捐款，3月7日首先宣布捐贈新台幣1億元（約350萬美元）給接收難民最多的波蘭；3月15日宣布第二波捐贈，分別為波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。

台外交部於4月1日擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞各100萬美元，共計500萬美元，以協助安置烏克蘭難民；4月22日台外交部長吳釗燮與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，宣布將轉贈台灣人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

烏克蘭 立陶宛 郵政

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