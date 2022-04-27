陳時中赴WHA？ 台外交部：有評估但以國內疫情優先

「世界衛生大會」（WHA）5月登場。（中央社）

本報27日報導，「世界衛生大會」（WHA）下月登場，衛福部長陳時中 曾規畫親赴日內瓦參加場邊會議。台外交部次長俞大㵢27日在立院證實，「有在評估」，但以國內疫情 處理為優先。至於是否收到WHA邀請函？俞大㵢說，目前積極爭取中，不到最後一刻不會放棄。

民進黨 立法院黨團幹事長鄭運鵬說，如果陳時中有機會能夠出訪WHA，一定要把握住機會，原因是WHA年會是一年一次，各國也希望看到台灣的防疫經驗，陳時中出席極具代表性。

鄭運鵬說，如果WHA能夠成行是一舉數得，第一，指揮中心一樣可以維持正常運作；第二，陳時中可以藉這個機會接觸其他國家相關衛生主管，這對台灣走出去是很難得的機會；第三，順便拜訪去年疫苗支援台灣的友邦。若是明年或後年，說不定疫情已經不是各國首要考量，明年他再去與現在去的意義不同。

民進黨立委王定宇指出，陳時中是否前去參與WHA場外活動仍在評估中，台灣過去會派衛生主管官員到會場外，相信今年會這樣處理。

國民黨副秘書長王育敏表示，國內疫情仍持續延燒，為什麼陳時中可以在這個時候跑出國外，而不請他人代勞？陳時中應該要扮演好自己的角色。