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謝長廷批馬曉光「缺乏常識、鬼也會怕」

記者張加／即時報導
台駐日代表謝長廷。報系資料照片
台駐日代表謝長廷。報系資料照片

中國國台辦發言人馬曉光27日批台駐日代表謝長廷謬論暴露民進黨當局企圖「挾洋謀獨」的政治本性，謝長廷今透過臉書回應此事，指馬曉光「目露兇光罵人的樣子，也許鬼也會怕吧！」

駐日代表謝長廷近日參與論壇表示，台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，等於美日一起遭到威脅，若台灣防衛失敗，也意味民主陣營失敗。馬曉光27日在例行記者會上評論謝長廷的說法，稱「妄圖引入外部勢力謀『獨』挑釁，又與石敬瑭、汪精衛何異！中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。」

謝長廷今在臉書發文表示，一個大國的發言人如此缺乏常識，令人驚訝！

謝長廷說，這種不敢得罪美國、日本，只拿台灣人耍威風，如同鎮壓香港人、維吾爾人、新疆人一樣，都是欺善畏強的小混混作風。

謝長廷質疑，反對武力攻打台灣就是損害中華民族的利益？馬曉光代表共產政權，但可以代表中華民族的利益嗎？幾十年前，世人對中國人很尊敬，凱旋門還有人主動掛國旗。現在依美日歐等文明國家的民調，對中國有負面印象的比例都高達70%以上，很多中國人用腳投票，移民外國而不做中國人，造成這樣丟臉，的窘境的才是民族罪人，損害中華民族利益不是嗎？馬曉光如還有良心，請摸摸看自己有沒有責任。

謝長廷指出，中國拐賣人口犯罪很多，歹徒綁架了弱女子就帶到外省，中途如有外人啟疑關心，通常歹徒就謊稱受害人是妻子或女兒，是家庭內部的事，要求外人不要介入干涉，並露出武器或秀肌肉讓外人畏懼退卻，如受害人求救或試圖脫逃，就毒打惡罵，讓受害人絕望死心，從馬曉光的言行，看到這種惡質文化的原型。

對於馬曉光說「中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力」。謝長廷問，「什麼是邪？最近有好例子，像為了政治算計，暗助俄羅斯，侵略友邦烏克蘭，殘殺烏國人民，在我看來就是邪道。其實，我相信大部分中國人民還是有良心，愛和平的，不信鬼神的只是少數人，這些少數人殘忍兇暴，活摘器官，無惡不作，他們本身就是鬼，當然不怕鬼，看馬曉光先生目露兇光罵人的樣子，也許鬼也會怕吧！」

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