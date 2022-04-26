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矢板明夫在台確診分享3觀察 慶幸自己「不在上海」

中央社台北26日電
矢板明夫。圖取自矢板明夫俱樂部臉書
矢板明夫。圖取自矢板明夫俱樂部臉書

日本產經新聞台北支局長矢板明夫今天證實確診COVID-19，需在家隔離10天，並在臉書發文表示慶幸身在台北不是上海，「不用被送到建築工地臨時改造的方艙醫院去隔離」。

矢板明夫說，上周女兒學校有同學感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），家人也被匡列，於是他一直在家辦公，周末發現有一些咳嗽，周日就被防疫計程車接去篩檢，在今天接獲北市衛生局告知PCR檢查結果是陽性。

矢板明夫分享，確診後許多朋友打電話慰問，房東和友人也送來很多麵包、水果，每日三餐既可叫外賣，也能請超市代購送來食材，「非常慶幸自己現在人是在台北，而不是上海，不用被送到建築工地臨時改造的方艙醫院去隔離」。

對於染疫，他也提出3點感想，首先他發現衛生局人員十分辛苦，超過深夜11時仍在打電話通知，無論男女，聲音都有些嘶啞，顯然都沒怎麼休息，「台灣的防疫之所以能領先世界，和這些人的默默貢獻是分不開的」。

接著是PCR檢查十分人性化，矢板明夫說，自己在河濱公園篩檢，只需坐在防疫計程車內，不必下車，既防止交叉感染又有效率，且防疫計程車司機受過專業培訓，非常體貼，不會問及家人是否感染等隱私問題。

最後則是「高端疫苗控制症狀的效果確實不錯」，矢板明夫表示，自己打了3劑高端疫苗，周圍打了其他疫苗的染疫友人，症狀都比他還嚴重，出現高燒不退或劇烈咳嗽，自己症狀卻很輕，對生活沒有影響，「不知道我是個案？還是打高端疫苗的普遍現象？」

矢板明夫在文章尾端指出，台灣今天確診人數超過6000人，全面進入與病毒共存的階段，「台灣的防疫到現在表現得非常好，就像一場足球比賽已經完美地防守了前80分鐘，但最後10分鐘最關鍵」，呼籲大家打疫苗、勤洗手、多休息，共同堅守最後10分鐘。

高端疫苗 防疫 篩檢

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