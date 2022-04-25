斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選。初步開票 結果顯示，新成立反對黨「自由運動」獲勝，對台灣友好的現任總理楊薩領導的政黨得票率排名第二，楊薩無緣連任第四任。

斯洛維尼亞國家電視台24日公布近90%開票結果顯示，「自由運動」得票率約34%，排行第一；楊薩領導的「斯洛維尼亞民主黨 」支持度約24%，排名第二。

「自由運動」黨魁高洛伯可望成為斯洛維尼亞新總理。他因確診新冠肺炎隔離，透過直播對支持者表示：「我們的目標已達成，這場勝利使我們能讓國家恢復自由。」

55歲的高洛伯曾任國家能源公司總經理，去年秋季才進入政壇，政見是低碳排能源政策和更多民主。他競選期間就稱這次大選為「針對民主的公投」。高洛伯還告訴法新社，希望斯洛維尼亞「恢復西方國家導向」。

63歲的楊薩是斯洛維尼亞政壇長青樹，曾多次訪台，2020年3月起第三度出任總理。今年年初他接受印度電視台訪問時透露，正與台灣洽談互設代表處。如今楊薩敗選，此事是否生變有待觀察。

楊薩雖然友台，但在歐洲是個爭議人物。極右派的楊薩反移民，常在推特發表攻擊性言論，抨擊政敵和主流媒體，包括辱罵批評他的女記者是「妓女」。他曾切斷國營媒體經費，與歐盟在新聞自由和法治問題起衝突。

他仰慕美國前總統川普，作風類似盟友匈牙利總理奧班。

楊薩在第二任期才剛開始一年，於2013年因貪汙被判入獄，憲法法庭後來推翻有罪判決並下令重審，但因追溯期過沒有執行。

自2020年楊薩掌權以來，反對者不斷上街抗議，指控他利用疫情 打擊媒體自由和司法，並破壞法治。高洛伯今年一月成為綠黨黨魁，並將其更名為「自由運動」，就是建立在民眾對楊薩政權的不滿。