台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台灣行政院24日召開防疫會議，中央流行疫情 指揮中心在會中提出「3加4」隔離新制。新制為前3天居家隔離，後4天快篩陰性可出門但須全程戴口罩，不能在餐廳內用或參加大型活動。行政院表示，待指揮中心與地方政府會商後，再擇定實施日期。

本土個案首度突破5千大關

台灣24日新增5092例新冠本土個案，首度突破5000大關，染疫者遍及22縣市，雙北及桃園等3市確診人數破千。指揮中心指揮官陳時中 表示，確診病例會愈來愈多，疫情一定會往上升，推估最高點為單日4.5萬人確診，他希望病例增加趨勢是「丘陵」，而非「尖山狀」。

陳時中說，24日本土病例較前天增加2成3，成長速度很快，「以目前狀況來看，還沒出現指數型爆發，但時間不會太遠了。」

台北市長柯文哲預估，因目前通報數字較慢，疫情高峰還沒到，未來可能單日增加5萬人確診，且維持100天。

陳時中說，柯提的數字應從國衛院日前的數學模型推估而來，當時模型結果為單日確診4.5萬人，最高甚至達10萬，指揮中心料敵從嚴，以日增10萬做準備，預計確診總人數介於350萬至500萬人。

至於該模型推估這波疫情何時達高點？台國衛院院長梁賡義表示，尚未考慮到眾多台灣防疫實際狀況，因此研究團隊還在修改推估數字，無法得知最高峰的單日新增人數與時間點。

台指揮中心發言人莊人祥表示，國衛院提供多種數學模型，原先只預測200天，但日本疫情在高峰很久，而紐西蘭與香港 疫情則是快速上升、下降較緩，部分國家在疫情爆發後200天尚未到最高點，因此要求國衛院重新推估。

陳時中估可能350萬人確診

針對這波疫情致死率，陳時中表示，依據鄰近國家與地區的疫情數據，紐西蘭致死率萬分之5、南韓約萬分之7至9、香港約萬分之7。香港致死率較高與第3劑疫苗覆蓋率低有關，南韓第3劑接種率雖超過5成，但因醫療壓力大讓致死率偏高。

陳時中預估台灣疫情走向與紐西蘭較相近。以紐西蘭致死率萬分之5計算，若我國總確診人數350萬人，將有1750人死亡。

台行政院發言人羅秉成表示，鑑於今年迄今的本土病例，有99.5%為輕症與無症狀，為維持全民正常生活，策略上宜將居隔及醫療能量盡量保留給高風險族群與中重症確診者，24日行政院長蘇貞昌召集相關部會就下一階段居家隔離天數及匡列範圍進行討論。

會中指揮中心提出「3加4」新制，以及相關匡列範圍的調整規畫，蘇貞昌原則同意縮短隔離天數及縮小匡列範圍，由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，行政院請指揮中心盡速與各縣市政府會商後再擇定實施日期。