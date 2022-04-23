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台灣單日確診數達5000例？陳時中急召6都首長開會

記者謝承恩／台北23日電
指揮官陳時中記者會說明。記者謝承恩／攝影
指揮官陳時中記者會說明。記者謝承恩／攝影

台灣疫情確診數激增，外傳今日達5000多人，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日上午，與全國六高風險縣市首長舉行會議，包括台北市、新北市、桃園市、高雄市、花蓮縣、基隆市等，針對COVID-19政策進行交流討論，並於台灣時間下午2時記者會說明。

台大公衛教授陳秀熙推測，目前中央跟地方的討論方向，包含「匡列及居隔」的簡化要加緊腳步，由於現在確診人數太多，對於解隔的條件要在放寬，否則會影響社會運作。

除了啟動匡列居隔對象，已從與確診者發病日前四日改為前二日外，後續行政流程也要討論跟簡化，而居家隔離是否也要從十天縮短成五天，也是討論重點，解隔與匡列的程序也要更快速。

特別對於接觸過程有戴口罩、打過三劑疫苗，且出現為無症狀、輕症等人，其病毒量低，卻仍需要匡列並搭配多快篩，影響範圍仍大，後續應該將快篩量能跟重點放在「高病毒量」者，才有必要進行第二波、第三波、第四波的監測。

此外對於國內醫療量能的輕、中重症分流也要執行徹底，尤其是進行確診者居家照護後，若後續因應大量確診個案湧入醫院就醫，會引起長照機後或醫院的院內二度感染，都需要中央跟地方互相溝通。

疫情 陳時中 口罩

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