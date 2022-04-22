俄烏戰爭 賴清德：台灣不能成為下一個烏克蘭

台灣副總統賴清德。圖／總統府提供

台灣副總統賴清德 今天談到俄羅斯 入侵烏克蘭 對台灣的影響與啟示指出，中國是否會成為下一個俄羅斯，希望不要，但絕對不能讓台灣成為下一個烏克蘭，「這是我們可以做的」。

賴清德晚間出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會2022年授證及燭光晚會」以「後疫情時代的經濟發展」為題發表專題演講，談到俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的影響及啟示。他表示，很多人對烏克蘭遭受攻擊都有一些看法，最關心有兩個問題，中國會不會是下一個俄羅斯、台灣會不會是下一個烏克蘭。

賴清德說，中國會不會是下一個俄羅斯不得而知，雖然俄羅斯總統普亭跟中國國家主席習近平都有共同的理念，十九世紀民族主義那種理念，都以擴張領土作為國家光榮的象徵，中國是否會成為下一個俄羅斯，「我們希望不要」。

賴清德表示，但絕對不能讓台灣成為下一個烏克蘭，「這是我們可以做的」。

賴清德指出，在這場戰爭中，很多角度可以討論但不能夠去檢討烏克蘭追求安全、追求經濟發展、增進人民福祉的權利。

他表示，在這種情況下，美國第一時間推派代表團來到台灣，表達對台灣堅若磐石的支持，也讓國際社會知道美國對於印太地區安全、穩定、和平的長久支持。簡單來講，台灣克服疫情的挑戰，要團結走向世界，永續發展台灣。

他說，就歷史而言，相較於歐美，台灣算是年輕，國際社會改變的時候，讓台灣這個新興國家有一個很好的機會，任何挑戰都是台灣的機會，只要團結合作一定可以讓台灣成為永續的堅韌之島。

前副總統呂秀蓮致詞表示，今天是世界地球日，「我們共同的母親生病了，病得很嚴重」，面臨病毒的危機、天災地變的危機及台海戰爭的危機，三大危機加上能源、物資糧食等小危機在眼前，台灣一定要生存下去且光榮安全地生存下去。

國際職業婦女協會（簡稱IFBPW）成立於1930年，為第一個在聯合國具有諮詢地位的婦女團體，在前副總統呂秀蓮努力下，2008年正式以台灣名義加入成為第82個會員國。