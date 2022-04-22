俄烏戰爭 賴清德：台灣不能成為下一個烏克蘭
台灣副總統賴清德今天談到俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的影響與啟示指出，中國是否會成為下一個俄羅斯，希望不要，但絕對不能讓台灣成為下一個烏克蘭，「這是我們可以做的」。
賴清德晚間出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會2022年授證及燭光晚會」以「後疫情時代的經濟發展」為題發表專題演講，談到俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的影響及啟示。他表示，很多人對烏克蘭遭受攻擊都有一些看法，最關心有兩個問題，中國會不會是下一個俄羅斯、台灣會不會是下一個烏克蘭。
賴清德說，中國會不會是下一個俄羅斯不得而知，雖然俄羅斯總統普亭跟中國國家主席習近平都有共同的理念，十九世紀民族主義那種理念，都以擴張領土作為國家光榮的象徵，中國是否會成為下一個俄羅斯，「我們希望不要」。
賴清德表示，但絕對不能讓台灣成為下一個烏克蘭，「這是我們可以做的」。
賴清德指出，在這場戰爭中，很多角度可以討論但不能夠去檢討烏克蘭追求安全、追求經濟發展、增進人民福祉的權利。
他表示，在這種情況下，美國第一時間推派代表團來到台灣，表達對台灣堅若磐石的支持，也讓國際社會知道美國對於印太地區安全、穩定、和平的長久支持。簡單來講，台灣克服疫情的挑戰，要團結走向世界，永續發展台灣。
他說，就歷史而言，相較於歐美，台灣算是年輕，國際社會改變的時候，讓台灣這個新興國家有一個很好的機會，任何挑戰都是台灣的機會，只要團結合作一定可以讓台灣成為永續的堅韌之島。
前副總統呂秀蓮致詞表示，今天是世界地球日，「我們共同的母親生病了，病得很嚴重」，面臨病毒的危機、天災地變的危機及台海戰爭的危機，三大危機加上能源、物資糧食等小危機在眼前，台灣一定要生存下去且光榮安全地生存下去。
國際職業婦女協會（簡稱IFBPW）成立於1930年，為第一個在聯合國具有諮詢地位的婦女團體，在前副總統呂秀蓮努力下，2008年正式以台灣名義加入成為第82個會員國。
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