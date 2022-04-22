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台外長吳釗燮與基輔市長視訊 宣布援助烏800萬美元

記者蔡晉宇／台北報導
吳釗燮與基輔市長視訊，宣布援助烏克蘭800萬美元。圖／台外交部提供
吳釗燮與基輔市長視訊，宣布援助烏克蘭800萬美元。圖／台外交部提供

台外交部長吳釗燮今天與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，除表達台灣人民對烏克蘭人民遭逢無情戰火的誠摯關心與慰問，同時宣布將轉贈台灣人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

吳釗燮表示，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，不僅對烏克蘭人民造成巨大傷害，也對國際秩序與民主社群造成嚴峻威脅。台灣與烏克蘭同為民主理念相近夥伴，也同樣站在抵擋威權主義擴張的前線，台灣樂願同舟共濟，發揮人道關懷，與烏克蘭人民站在一起。

台灣自俄烏戰事爆發以來，持續以實際行動支持烏克蘭，不僅在戰爭爆發之初，立即透過波蘭戰略儲備署（RARS）運送27噸醫療物資，分贈波蘭及烏克蘭境內亟需幫忙的烏國人民，另於3月17日啟運由台灣民眾自動自發、捐贈的650噸的人道救援物資，並透過斯洛伐克與波蘭等鄰近國家快速運達烏克蘭。

台外交部另透過財團法人賑災基金會成立專戶，提供國人愛心捐款管道，獲得踴躍響應，一個月內即募集近新台幣9.4億元（約3300萬美元）。除上述對基輔市及烏國醫院捐贈外，台方已分配並陸續撥付超過2000萬美元，提供烏克蘭鄰近國家，如：波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利及波海三國等，協助安置流離失所的烏克蘭難民。

克里契科回應時指出，俄國入侵烏克蘭絕對是戰爭行為，而非所謂「特別軍事行動」；俄軍不僅射殺烏方軍事人員，並殘酷殺害平民，包括手無縛雞之力的孩童及婦女，因此深信，烏克蘭的奮勇抗俄，不僅攸關區域及全球和平，更是為了捍衛全球的民主自由價值而戰。烏克蘭至為感謝台灣政府與人民的溫暖支持，烏克蘭人民對台灣的愛心與善舉將永遠銘記在心，戰後樂願邀請吳釗燮訪問基輔，樂願親自作陪導覽重建後的家園。

吳釗燮指出，台灣政府及人民同樣面對海峽對岸威權政體的高度威脅，對烏克蘭目前面臨的處境感同身受。台灣人民熱烈踴躍捐輸物資及金錢，藉此表達對烏克蘭的堅定支持。吳釗燮也推崇，克里契科作為職業拳擊手的奮戰精神，在抗俄過程中展露無遺，台灣人民深受感動與啟發。

烏克蘭 社群 俄羅斯

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