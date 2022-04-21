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蔡英文特赦2人 國軍拿「加菜金」宴客被判重刑解套

記者蔡晉宇／台北報導
韓豫平（中）獲特赦。(本報資料照片)
韓豫平（中）獲特赦。(本報資料照片)

總統府發言人張惇涵今天表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡英文總統今天依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

張惇涵指出，韓豫平、張淯森兩人於2015年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會3名軍眷，費用共計2880元台幣(約98美元)，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法罪刑，分別遭處4年6月、1年之有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於2022年2月9日駁回上訴確定；韓豫平的退除給與另依法減半。檢察官嗣以案件有疑，主動為被告之利益，另向法院聲請再審中。

張惇涵表示，韓豫平、張淯森2人所涉貪污等罪，依原確定判決所認定的事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊，而餐會宴請之3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業的瑕疵，惟衡諸一般社會通念，尚無不合人情之處；復以本件支用的金額甚微，而量處之刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

張惇涵指出，蔡英文考量韓豫平、張淯森兩人上開情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益之處罰，依赦免法第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑宣告均為無效，以濟司法之窮，並彰顯政府重視國軍保家衛國的貢獻，以及保障軍眷安定生活的良意。

張惇涵說，蔡英文感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬奉獻奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守的國軍。

蔡英文 退休 國防部

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