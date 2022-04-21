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華視跑馬燈再出錯...台北下拳頭大冰雹、巴士海峽發現石油

中央社台北21日電
華視二度出錯，跑馬燈出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字句。（圖／翻攝畫面）
華視二度出錯，跑馬燈出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等字句。（圖／翻攝畫面）

華視新聞台昨天早上7時誤報台海戰爭資訊後，今天又被發現，同天早上9時跑馬燈出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，華視也在今晚發出聲明還原過程，並再次致歉。

華視表示，經調查是製播同仁為了緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。

先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9時34分、9時36分，出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等3條測試用無意義之錯誤文字。

華視指出，此次誤植共計前後出現時間約35秒，副控同仁第一時間發現錯誤後立即將整條橫式跑馬緊急下架處理。

華視疏失再次向社會大眾鄭重道歉，亦會將此操作疏失一併製作檢討報告，向主管機關及相關單位說明，配合進行相關究責及調查，並針對相關應負責人員加重處分。華視再次嚴正向所有觀眾致歉。

華視昨天才因快訊誤播台海戰爭資訊，緊急召開自律委員會，懲處包含代總經理陳雅琳、導播、編輯、晨間新聞製作人等8人，其中最重懲處包含記大過。

陳雅琳今天也再次向公廣董事會提出請辭，不過被慰留，下周一將會列席立法院教育及文化委員會備詢。

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