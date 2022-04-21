我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

普亭下令停攻亞速鋼鐵廠 封到「1隻蒼蠅也飛不進去」

華視新聞錯植非首例 過去這台也曾誤報地震傷亡上萬人

記者葉君遠／即時報導
華視這次出錯，成了全國關注焦點。(截自華視新聞畫面)
華視這次出錯，成了全國關注焦點。(截自華視新聞畫面)

華視周二發生重大災害演習訊息誤植，最後公司7名員工懲處，總經理陳雅琳在董事會上請辭，但其實，這些年新聞台誤植的狀況華視並非首例，台視在2013年也曾跑馬因強震造成600人罹難，上萬人受傷的例子，最後發現，也是因為演習測試沒弄好就出手。

華視這次誤播共軍襲台事件，起因於配合新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，華視於新聞下方橫式跑馬文字，誤植公文內的演習的跑馬文字而導致整起烏龍事件。

據了解新北市消防局此次發函，TVBS、東森、民視均有配合辦理，三立電視台歷年皆有配合辦理，今年是因業務繁忙還未及製作。中視因為華視發生誤播事件後，就向新北市政府表達無法配合。據了解，台視以前也有協助製播，但因2013年發生跑馬燈誤播演習訊息一事，故之後未再配合辦理。

電視台配合政府單位執行公益性質之演習影片錄製，提供人力、設備免費的支援，實屬媒體公器之精神展現，但誤植演習文字造成民眾之恐慌，確實為電視台重大疏失。但政府單位要求電視配合錄製演習之影片，是否有其他的更可行之處理方式，如透過媒體廣告公司統一專案拍攝，後續影片專案使用，亦必定不會造成此類事件發生，值得相關單位探討，不然未來只可能越來越少媒體，願意免費承辦這類演習影片之拍攝。

共軍

上一則

美推動全球跨境隱私規則論壇 台灣以創始會員身分加入

延伸閱讀

護航華視占52台 NCC主委陳耀祥遭轟「快滾蛋」

護航華視占52台 NCC主委陳耀祥遭轟「快滾蛋」
華視誤播陸攻台 藍促考量撤照 NCC：最高罰200萬

華視誤播陸攻台 藍促考量撤照 NCC：最高罰200萬
華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天誤報 已遭停播、撤照

華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天誤報 已遭停播、撤照
華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天已遭NCC停播、撤照

華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天已遭NCC停播、撤照

熱門新聞

新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤
曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即
張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙
英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動
強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕

強姦4歲雙胞胎姊妹 拒捕毆打市警 非裔遊民紐約被捕