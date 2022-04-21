華視新聞錯植非首例 過去這台也曾誤報地震傷亡上萬人

華視這次出錯，成了全國關注焦點。(截自華視新聞畫面)

華視周二發生重大災害演習訊息誤植，最後公司7名員工懲處，總經理陳雅琳在董事會上請辭，但其實，這些年新聞台誤植的狀況華視並非首例，台視在2013年也曾跑馬因強震造成600人罹難，上萬人受傷的例子，最後發現，也是因為演習測試沒弄好就出手。

華視這次誤播共軍 襲台事件，起因於配合新北市政府函請各電視台製播之「民安八號防災演習公益影片」，華視於新聞下方橫式跑馬文字，誤植公文內的演習的跑馬文字而導致整起烏龍事件。

據了解新北市消防局此次發函，TVBS、東森、民視均有配合辦理，三立電視台歷年皆有配合辦理，今年是因業務繁忙還未及製作。中視因為華視發生誤播事件後，就向新北市政府表達無法配合。據了解，台視以前也有協助製播，但因2013年發生跑馬燈誤播演習訊息一事，故之後未再配合辦理。

電視台配合政府單位執行公益性質之演習影片錄製，提供人力、設備免費的支援，實屬媒體公器之精神展現，但誤植演習文字造成民眾之恐慌，確實為電視台重大疏失。但政府單位要求電視配合錄製演習之影片，是否有其他的更可行之處理方式，如透過媒體廣告公司統一專案拍攝，後續影片專案使用，亦必定不會造成此類事件發生，值得相關單位探討，不然未來只可能越來越少媒體，願意免費承辦這類演習影片之拍攝。