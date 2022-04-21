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美推動全球跨境隱私規則論壇 台灣以創始會員身分加入

記者張加／即時報導
台外交部。本報系資料照片
台外交部。本報系資料照片

台外交部今表示，台灣與美國、加拿大、日本、南韓、新加坡及菲律賓共7個「亞太經濟合作」（APEC）會員，於21日共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，成立「全球跨境隱私規則論壇」；台灣身為創始會員，將在該論壇與其他會員交流及討論資料隱私相關議題，並在全球範疇共同促進資料跨境自由流通及隱私保護。

據台外交部新聞稿，「全球跨境隱私規則論壇」由美國領導推動，前身為美國在APEC力推的「跨境隱私規則」（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）體系，致力於有效保護消費者隱私，並推進全球電子商務及數位貿易發展。

台外交部表示，隨著網際網路及數位經濟持續發展，美國自2020年起致力擴大CBPR體系至APEC區域外，促成建立新的國際論壇以納入更多參與成員，獲台灣與其他APEC經濟體積極響應，並參與各項協商及籌備工作，「全球跨境隱私規則論壇」終獲宣布成立。 

台外交部指出，「全球跨境隱私規則論壇」成立宗旨為促進國際間不同資料隱私保護監管方法的調和與相容，開放予符合相關條件的司法管轄權實體申請加入；台灣參與該論壇，對提升國際隱私保護合作及進一步促進跨境數位貿易發展均有助益。

美國商務部也發布聲明指出，美國、加拿大、日本、南韓、菲律賓、新加坡、中華台北成立「全球跨境隱私規則論壇」，展開多邊合作新時代，以促進可信賴的資料跨境流通，這對經濟至關重要。

隱私 APEC 新加坡

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