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華視誤播台海戰爭 調查局火速約談導播與字幕人員到案

記者張宏業／台北報導
華視新聞的快訊內容太過聳動，引起不必要的恐慌。（影片截圖）
華視新聞的快訊內容太過聳動，引起不必要的恐慌。（影片截圖）

華視新聞台今早快訊誤播台海戰爭資訊，華視不僅召開自律委員會懲處相關人員，調查局台北市調查處為釐清該導播有無惡、假、害的假訊息散布故意，約談該名導播與劉姓字幕人員到案查證，釐清2人供述與華視道歉聲明是否吻合，資安站綜合證人筆錄研判，初步認定無產製或散布假訊息故意，訊後請回。

華視今天上午7點晨間新聞播出時，畫面快訊出現「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕，不僅引發民眾恐慌，連主管國家安全的調查局也兵荒馬亂，華視雖澄清是上周接獲新北市消防局來函，委託製播民安八號防災演習公益影片，但調查局國內安全調查處、國家安全維護、資安站仍不敢大意，旋即連繫新北市調查處向新北消防局查證真偽，證實虛驚一場。

華視導播與字幕人員向調查局還原誤播狀況，指華視上週接獲新北市消防局來函，委託製播民安八號防災演習公益影片，當值導播錄製防災演習影片使用新聞LIVE橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影，但錄影結束，未將檔案路徑恢復，導致今早晨間新聞再次啟用跑馬系統時出現錯誤路徑，開播7分49秒時，發現錯誤並修正

兩岸局勢緊張，華視新聞卻突然爆出中共來犯，新北遭導彈擊中等快訊，雖緊急處理下架，但已造成民眾恐慌，身兼華視代總經理的新聞台台長陳雅琳，下午召開自律委員會，表示將向董事會自請處分，稍晚更自責親錄影片，在各節新聞中播出，向全國民眾道歉。

資安 共軍 中共

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