台灣法官認「性自主權優於配偶權」元配向小三求償敗訴

圖為示意圖，非新聞當事人。(圖／ingimage)

台灣一名林姓女子控丈夫和王姓女子外遇，提告要求王女賠償新台幣100萬元(約3.4萬美元)，台北地方法院法官吳佳樺認為配偶權不是憲法、法律上的權利，且憲法優先保障性自主決定權，婚姻幸福圓滿並非法律保障的利益為由，判林女敗訴。可上訴。

這是吳佳樺第二件以憲法為由判元配敗訴的侵害配偶權案件，去年11月30日她判決時就指，依大法官 釋字791號解釋，憲法不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶一方受另一方獨占的「配偶權」概念，引起各界熱議；該案目前上訴高院 審理中。

有法界人士說，釋字791號解釋後，相關民事損害賠償訴訟否認配偶權、優先保障性自主決定權判決仍是少數法律見解，實務上仍多肯認配偶權存在。本案當事人仍可上訴，若要統一法律見解，得透過最高法院大法庭處理。

吳佳樺在判決中罕見畫底線標示重點，認為配偶權不是憲法或法律上權利，立法者也未肯認身分權是法律上權力，且夫妻共同生活圓滿幸福，並非法律上應保障利益；即使承認配偶權、身分權及婚姻制度為法律利益，也應以憲法保障的性自主權定權為優先。

吳佳樺指出，依791號解釋，我國憲法不再強調婚姻與家庭制度保障，變成重視婚姻中獨立個體的性自主決定權，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係的權利。

大法官解釋強調婚姻中一方「有通姦行為，雖已損及應信守的忠誠義務，但不致明顯損及公益」，可知婚姻核心價值不是「忠誠義務」，更重要是情感上溝通、互信和承諾。

吳佳樺認為，婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的概念，抽象、難以定義，每個人對幸福婚姻的圖像不盡相同，由法院介入判斷私人婚姻是否美滿幸福，無疑是以法官自己價值觀決定幸福婚姻定義、婚姻是否破碎、配偶間的相處模式。

吳佳樺是大法官吳陳鐶女兒；吳陳鐶在釋字第791號解釋中，是唯一提出不同意見書的大法官，認為通姦罪合憲。