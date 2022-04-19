無人機空拍歌劇院的日與夜 台科大學生獲IPA國際攝影獎

台科大學生龔照峻以台中歌劇院日與夜（Day and Night）的空拍照，獲IPA國際攝影獎建築類的城市景觀第2名。（台科大提供/中央社）

台灣科技大學建築系透過課程教學生使用無人機，並將虛擬和擴增實境應用於建築設計，鑽研無人機空拍的台科大學生龔照峻，以台中歌劇 院的空拍照獲IPA國際攝影 獎。

台灣科技大學19日發布新聞稿指出，有攝影界奧斯卡 之稱的「IPA國際攝影獎」（International Photography Awards），堪稱最具挑戰性、類別最全面的攝影獎項，攝影工作者也將IPA獎視為國際曝光的最佳機會；台科大學生龔照峻以日與夜（Day and Night）的台中歌劇院空拍照，獲IPA國際攝影獎建築類的城市景觀第2名。

台科大建築系副教授蔡欣君表示，建築系成立「建築實務擴增實境運用實驗室」，並開設兩門應用課程，「無人機」課程協同業師教學生操作無人機與空拍訓練、專業級無人機學科證照考試、無人機空拍建築物技巧與點雲軟體操作；「擴增實境」課程則講授如何運用擴增實境軟體，應用於學生們的畢業設計上。

龔照峻透過課程深入了解無人機在建築設計上的應用，並開始拍攝台灣各個城市，花了2、3年時間累積不同經驗和空拍照，並以空拍台中歌劇院為主題，獲IPA國際攝影獎。

龔照峻提到，空拍機對建築產業是很大革新，自己從建築系獲得相關資源，學習空拍機並開始使用；在拍攝台中歌劇院時，他透過建築系專業分析基地、考量建築3D模型，運用所學了解光線角度、日照陰影，再利用建築軟體模擬不同時間點的光線角度，最後以全景照片模式拍攝，記錄白天與夜晚的不同景色。