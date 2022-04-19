搞定對美價格合約 台獲裝肩射剌針防空飛彈

FIM-92肩射式刺針飛彈。圖／取自MDAA

台海軍與陸軍共同建案對美採購肩射式FIM-92刺針防空飛彈（Stinger），台陸軍司令部說此案已完成價格議定及合約簽署，規畫於2024年交裝。

美宣布售台FIM-92肩射式剌針防空飛彈已久，台海軍早在2017年就與美方簽署發價書，此案因為半途加入台陸軍需求，2019年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現費用項目有啟人疑竇處，與美長期協調下，至今一彈未獲。

台立法院朝野也質疑，台國防部 陸軍司令部一般裝備項下「人攜式短程防空飛彈」一案，2022年度預算 編列新台幣7萬元（約2390美元），該案因過去與海軍先後建案，價格不一，為美方重新議價中，全案交貨進度向後調整。

台海軍從2017至2019年間付款超過7900萬美元，2020年6月又重新簽署修正版的發價書，2022年才會開始交裝。陸軍部分，2020年3月簽訂發價書，已付首期款，預定2025年才會開始交貨，但陸軍原定於2025年結案，考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。

台陸軍司令部表示，此案由海軍統建，陸軍於2019-2025年編列新台幣72億6528萬7000元（約2億4808萬美元），向美籌購人攜式短程防空飛彈 ，依2021年2月22日美安援指揮部提供專案執行計畫表（IMS）顯示，規畫於2024年交裝。

台陸軍司令部說，依海軍2021年9月3日獲美安合局（DSCA）局長信函表示，美軍已於2021年7月9日完成待定合約行動協議（UCA）簽署，開始履行主要裝備產製作業，現階段獲裝期程均依計畫節點管制中，目前未獲美方任何異動資訊。

台陸軍司令部說，將持續透過AIT 、駐美軍事代表團及對美相關會議等管道，管制產製進度與交運期程，以維台方權益。

台陸軍司令部表示，籌購人攜式短程防空飛彈，可提升陸軍野戰防空戰備能量，發揮部隊整體戰力，目前此案已完成價格議定及合約簽署，現階段均按節點執行，進度正常。