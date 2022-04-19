我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚮往「不用被任意隔離的地方」 上海移民諮詢暴增

莫德納新型追加劑 對Omicron等變種病毒更具防護力

把太極旗後製成病毒惹怒南韓民眾 TVBS發聲明道歉

記者林怡秀／即時報導
TVBS後製的病毒國旗影片傳到韓國，引發韓國網友眾怒。圖／摘自批踢踢
TVBS後製的病毒國旗影片傳到韓國，引發韓國網友眾怒。圖／摘自批踢踢

韓國新冠肺炎疫情上月達到高峰，單日確診案例一度飆破40萬，TVBS新聞台當時製作韓國疫情報導，將韓國的太極旗國旗後製成病毒國旗，不料一個月後該後製畫面傳回韓國，引發韓國網友眾怒，韓國電視台主持人更痛批「把好好的一面韓國國旗做成這種模樣是可以的嗎？」TVBS新聞台則在今天於官網發出中文及韓文的道歉聲明，表示已刪除問題影片。

對於自己國家的國旗被後製成病毒國旗，韓國網友群情激憤，痛罵「根本被羞辱了」，也有網友表示已經不想再去台灣，並反酸「台灣就是中國的一部分」，而JTBC電視台主持人也在節目中當場痛批「把好好的一面韓國國旗做成這種模樣是可以的嗎？」，批踢踢網友則留言「這樣惡搞別人國旗真的低能」、「這到底是什麼北爛行為」，還有人直言「丟臉丟到國外」，對電視台行為也難以認同。

TVBS則發出聲明表示「TVBS於3月16日晚間7點的『FOCUS全球新聞』中為報導韓國疫情，將韓國國旗與病毒圖像作後製處理，實屬不妥。本台為節目製作上未盡成熟之處，向大韓民國國民致上誠摯歉意。本台已立即刪除問題影片，並展開內部檢討與改善。謹此，向韓國民眾致歉。」

TVBS今天於官網發出道歉聲明。圖／摘自TVBS官網
TVBS今天於官網發出道歉聲明。圖／摘自TVBS官網

疫情 新冠肺炎

上一則

獨生女不挺 聯亞生技董事長王長怡遭撤換

延伸閱讀

南韓發現Omicron變異株XE、XM 傳染力高10%

南韓發現Omicron變異株XE、XM 傳染力高10%
南韓最新調查：約兩成新冠康復患者因後遺症就醫

南韓最新調查：約兩成新冠康復患者因後遺症就醫
北韓慶建軍90年 閱兵估動員2萬人

北韓慶建軍90年 閱兵估動員2萬人
南韓解封首日李準基驚傳確診 新戲急停拍

南韓解封首日李準基驚傳確診 新戲急停拍

熱門新聞

台灣入境免隔離 陳時中：6月有機會

2022-04-12 17:16
疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲4國最近COVID-19疫情趨緩，且入境旅客採檢陽性率處低水平，18日0時起取消上述4國航線落地採檢。圖為入境台灣的旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

2022-04-15 17:26
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（右1）等六位參、眾議員訪台，期間在台北賓館舉行小型媒體見面會。記者張加／攝影

解放軍演練反制美議員訪台 台外交部：嚴厲譴責

2022-04-15 11:55

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元