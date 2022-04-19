把太極旗後製成病毒惹怒南韓民眾 TVBS發聲明道歉

TVBS後製的病毒國旗影片傳到韓國，引發韓國網友眾怒。圖／摘自批踢踢

韓國新冠肺炎疫情 上月達到高峰，單日確診案例一度飆破40萬，TVBS新聞台當時製作韓國疫情報導，將韓國的太極旗國旗後製成病毒國旗，不料一個月後該後製畫面傳回韓國，引發韓國網友眾怒，韓國電視台主持人更痛批「把好好的一面韓國國旗做成這種模樣是可以的嗎？」TVBS新聞台則在今天於官網發出中文及韓文的道歉聲明，表示已刪除問題影片。

對於自己國家的國旗被後製成病毒國旗，韓國網友群情激憤，痛罵「根本被羞辱了」，也有網友表示已經不想再去台灣，並反酸「台灣就是中國的一部分」，而JTBC電視台主持人也在節目中當場痛批「把好好的一面韓國國旗做成這種模樣是可以的嗎？」，批踢踢網友則留言「這樣惡搞別人國旗真的低能」、「這到底是什麼北爛行為」，還有人直言「丟臉丟到國外」，對電視台行為也難以認同。

TVBS則發出聲明表示「TVBS於3月16日晚間7點的『FOCUS全球新聞』中為報導韓國疫情，將韓國國旗與病毒圖像作後製處理，實屬不妥。本台為節目製作上未盡成熟之處，向大韓民國國民致上誠摯歉意。本台已立即刪除問題影片，並展開內部檢討與改善。謹此，向韓國民眾致歉。」