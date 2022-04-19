獨生女不挺 聯亞生技董事長王長怡遭撤換

台灣聯亞生技創辦人兼董事長王長怡。圖為聯亞疫苗EUA申請未過，董事長王長怡舉行網路直播記者會說明。（記者陳正興／翻攝）

還在為台灣申請國產COVID-19疫苗 緊急授權（EUA）奮戰的聯亞 生技，爆發經營權之爭，創辦人王長怡在聯生藥的董事長職務於3月底遭撤換，由於支持此一撤換案的董事成員包括王的獨生女胡世一，引發市場譁然。

聯亞生技創辦人兼董事長王長怡在子公司聯合生物製藥的董事長職務，在3月31日遭撤換，改由崔贊捷接任。媒體報導指出，王長怡遭解任聯生藥董事長一職，支持崔贊捷當董事長的人，正是她的獨生女胡世一。

王長怡也透過媒體指出，目前公司還是由她主導，經營權不可能輕易被拿走，同時也認為，女兒是遭有心人利用，才會做出傷害她的事情。

針對此一風波，聯生藥晚間發出聯合聲明稿，鄭重澄清表示，有關媒體報導指涉，「崔贊捷及林淑菁董事透過行政杯葛把持公司，企圖以蛇吞象的禿鷹手段，利用我的女兒控制公司」云云，完全與事實不符。

聯生藥表示，聯生藥控股持有聯生藥台灣96.98%股權，董事會設置有5名董事，包括王長怡、崔贊捷、林淑菁、黃銘隆及Mei Mei Hu（胡世一）。於3月31日上午，由崔贊捷、林淑菁、黃銘隆、MeiMei Hu等4名董事依公司章程和公司所在地的法律規定，聯名召集董事會，並於董事會開會前兩日依規定寄出開會通知書，以及包括撤換聯生藥控股董事長王長怡、取消王長怡於聯生藥台灣董事派任等議程相關資料予全體董事。

聯生藥表示，王長怡非但於開會前收到該相關議程資料，並準時出席參加該次董事會，且於會中積極發言，充分表達她個人對相關提案的意見。會議表決結果，除王長怡投反對票外，其餘4名董事認為王長怡已不適任董事長，皆同意解任王長怡的董事長職務，並另行推選崔贊捷為新任董事長。

另外，聯生藥在聲明稿中澄清，崔贊捷出生香港 ，為加拿大籍公民。媒體指涉崔贊捷有中國籍云云，完全與事實不符。

聯亞生技在台有兩大重要子公司，分別是聯亞藥和聯生藥，其中，在興櫃掛牌的聯亞藥負責疫苗後段製造；至於這次董事長更換的聯生藥則負責疫苗前段原料生產，在台灣和中國揚州都有工廠。