台2歲童染疫重症 搶救5天身亡 醫：病程快速且症狀罕見

台灣新北市中和區一名兩歲男童14日確診、傍晚昏迷，當天救護車卻遲至晚間7時6分才派車已發究責爭議，台北時間19日凌晨男童不幸身亡。

雙和醫院表示，有關感染新冠病毒（COVID-19）的2歲男童於本月14日緊急送至本院急診，到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

雙和醫院說，在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。另外，本院為能集思廣益，爭取更多救治機會，於16日邀請台大兒科重症團隊多位專家共同會診，期待盡速達到病情控制且加速治療效率。然男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於19日凌晨3時46分在父母陪伴下辭世。

男童父親受訪時心情明顯低落，針對記者提問對於救護車時隔兩個多小時才派出，是否考慮國賠或對新北市政府究責？他對此僅表示，相關事情讓雙和醫院說明，「現在還沒有任何想法，只想要先休息」。

新北市長侯友宜19日被問及小男童的狀況，起初不發一語數秒，侯友宜才說，小男童在昨天半夜的時候已經離世。對於小兒的就醫指引，侯友宜說，中央在明天會召開會議，認為相關內容要重新擬定好方向。

侯友宜表示，男童已經離開人世，在半夜的時候走了，非常難過不捨，雖然我們盡了全力，雙和醫院台大醫院所有小兒重症科的專家，在第一時間跟市府團隊跟衛生局極力搶救小弟弟的生命，過程當中再怎麼盡力，沒有挽回小弟弟的生命深感自責，希望小弟弟能夠平安，這是最大的心願，從第一時間不斷關關懷，他也跟家長視訊，希望挽救這條小生命。

侯友宜表示，在這過程中，他們也知道小弟弟的爸媽心情非常哀痛，他身為父母完全可以體會了解，為了這件事情，中央的傳染病防治相關規範，在這麼多限制底下，要快速的調整，中央也在明天要召開整個兒科專家的會議，針對小兒的就醫指引，要重新就好擬定方向。