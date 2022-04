台版神鬼交鋒？2高中生扮司機搭便車 還想進駕駛室

台鐵日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子,假扮成見習司機員乘車,甚至還被導引至駕駛室外,整個過程猶如電影「神鬼交鋒」。圖為示意圖。(本報資料照片)

台鐵 日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子,假扮成見習司機員乘車,甚至還被導引至駕駛室外,整個過程猶如電影 「神鬼交鋒」(Catch Me If You Can),所幸列車長見兩人面生,詢問詳細狀況,兩人一問三不知,當場穿幫,沒有實際進入駕駛室內。台鐵表示,經查,兩名高中生一人為桃園清華高中學生,一名為高雄中學學生,已行文給學校,呼籲學校約束學生在校外的行為。

台鐵也提到,台鐵的制服都是訂做的,至於學生整套制服從哪裡來,還是屬於市面上雷同款式,會再追查。

據了解,此事發生在4月16日集集支線2712次濁水──二水間,當時兩名高中生穿著全套司機員的制服,甚至還帶著行李箱,佯裝自己是高雄機務段的見習司機員,要便乘(搭便車)從二水搭到彰化,列車長見狀便引導至駕駛室外側通道,不料司機員對兩人詢問細節,卻什麼也答不出來,馬上穿幫,兩人也並未實際進入到駕駛室。

無獨有偶的,除了有高中生假冒台鐵見習司機員外,近日也有鐵道迷闖入台鐵PP自強號後方駕駛室,當時列車正在行駛中,時速高達115公里,該民眾不僅自拍影片,甚至還鳴笛。

台鐵證實,確實有看到這段影片,該民眾行為已觸犯公共危險罪,已搜集相關資料,報警請警方協助處理。

台鐵解釋,PP自強號駕駛是有前後兩端,當時司機員在前方駕駛,後方一般都會鎖上,不知道為什麼民眾會有鑰匙,並闖入後方駕駛室,這點也會列為追查重點之一。

至於民眾在行駛過程中鳴笛,為何沒人發現?台鐵說,自強號有十幾個車廂,再加上司機員在前端,駕駛室難免都比較吵一點,不過理論上列車長也會常常卻巡邏,列車進出站也會檢查,對於列車的安全檢查,後續會加強宣導,過去也不曾發生有民眾闖進駕駛室的情況。