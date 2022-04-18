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源頭管控外來種 浣熊等8480種動物將不得輸台

中央社台北18日電
浣熊。圖：pixabay
浣熊。圖：pixabay

台灣林務局今天說，為防外來入侵種生物影響本土生態環境，國貿局預告管制輸入浣熊等共約8480種動物，公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，從源頭管控外來種入侵。

經濟部國際貿易局今天預告修正「限制輸入貨品表」，將浣熊等53項貨品增列輸入規定代號111（管制輸入），其中包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）124種，共計約8480種動物，預告期間為7天。

台行政院農業委員會林務局晚間發布新聞稿表示，為防範外來入侵種生物影響本土生態環境，自源頭加強外來生物輸入管理，於110年邀集漁業署、海洋委員會海洋保育署等單位，盤點評估高入侵風險外來種動物清單。

台灣林務局指出，經過多次與專家學者及相關團體召開會議，以物種入侵性、危害情形、產業現況及禁止輸入後影響等篩選原則討論，擬訂「具高入侵風險應予禁止輸入物種清單」，再依據野生動物保育法第26條規定，移由國貿局依貿易法公告禁止外來動物活體輸入名單。

台灣林務局表示，這次禁止輸入動物中，除了目前已於野外建立族群的輝椋鳥、白尾八哥、家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了具高度掠食性、可能與原生種棲位競爭、間接危害本土物種或造成農作物損害等入侵風險高物種，如浣熊、織布鳥、黑白南美蜥、紅肚龜等動物；近年積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中。

台灣林務局強調，未來公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，以從源頭管控外來種入侵。

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