他是台灣紅茶之父 台人為其塑雕像 孫：想起日月潭畔

日本已故農業技師新井耕吉郎的後人，將台灣打造的雕像捐贈給群馬縣沼田市後，移轉到同市的園原運動公園內，圖為揭幕儀式。(取自推特)

日本 已故農業技師新井耕吉郎被譽為「台灣紅茶之父」，台灣企業家感念新井為台奉獻，打造新井半身雕像，新井後人已將雕像捐贈給群馬縣沼田市，希望讓大家知道雕像是來自台灣。

日本讀賣新聞報導，半身雕像已從原存放地群馬縣沼田市新井墓地，移轉到同市的園原運動公園內，並在13日舉行揭幕儀式。

新井1904年出生群馬縣利根郡東村（現在的沼田市），是一名農業技師，1946年在台灣過世。

在日本統治台灣期間，新井看到台灣日月潭所在地的盆地魚池鄉溫差大，認為適合栽種紅茶，並成功將印度產阿薩姆紅茶等跟台灣原生茶配種後商品化。由於抑制茶葉苦澀、味道溫和，也出口到日本及歐美國家。

為了表彰新井功績，台灣企業家打造新井半身雕像並贈送給日本。送給日本的雕像在2009年設置在新井墓地的紀念碑旁，但因為墓地前方路幅狹窄難以參觀，所以在當地的老神溫泉觀光 協會與新井後人商議後，決定將雕像移置到湖畔的園原運動公園。

為了讓更多人知道這座半身雕像是台灣方面所贈，新井後人配合這次雕像改變放置地，將雕像捐贈給沼田市。沼田市長橫山公一也在品嘗台灣紅茶味道後，對雕像移轉表達賀意。

新井65歲外孫櫻井克義說，很高興雕像移轉到能讓人想起新井研究的日月潭湖畔邊，「如果能成為像品嘗紅茶時般療癒景點的話，我會很開心」。

老神溫泉觀光協會將和地方政府等共同維護及管理雕像，協會會長萩原忠和說，近期將成立「新井耕吉郎表彰會」，進行台灣紅茶的交流事業等，也期待能帶來經濟效益。