台南運河水母飄飄 生態景象難得一見

台南運河亞果碼頭許多水母悠遊。（議員李啟維提供/中央社）

近日有民眾在台南運河亞果碼頭附近拍到許多水母在水面附近悠遊的景象；學者指出，二仁溪出海口與四草、安平等水域在每年春季天氣轉暖時有機物充足，出現適合水母繁殖環境。

台南市議員李啟維接獲民眾反映，近日在台南運河水域有水母出現，有時大量悠遊在水面附近，成為難得一見的生態景象。

李啟維表示，早年辦桌料理中有一道冷盤菜是用水母為食材的海蜇皮，後來因水質污染等因素，運河水域就較少有大量水母出現的景象，最近可能因為水溫適合生長，加上台南運河水質整治有成，才又有大量水母族群，許多搭船遊運河的遊客看到這個意外驚喜。

嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿今天告訴中央社記者，台南二仁溪出海口附近、四草與安平水域，在冬季與春季交替時節會有豐富有機物，水母的食物來源充足，加上溫度適合繁殖，每年4、5月會有水母族群出現。

黃大駿表示，水母屬海洋生物，會隨潮汐游到淡、海水交會水域，四草水域每年多少會有族群出現，但水母種類繁多，近日在安平水域出現的水母種源還要進一步分析，才能確認是否與四草水域出現的相同。

他說，水母帶有毒性，但是否對人體會有影響要視種類及個人體質而定，有的人摸到水母後只有些許刺熱感，但帶有過敏 性體質的人可能出現紅腫反應，民眾若發現水中有水母出現，可當成生態景觀欣賞就好，不要靠近或觸摸，以免造成危險。