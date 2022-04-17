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台核准莫德納兒童疫苗EUA 6至11歲可打

記者楊雅棠、邱宜君／台北17日電
吳秀梅表示，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑且為成人劑量的一半，施打間隔為28天。（圖：指揮中心提供）
吳秀梅表示，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑且為成人劑量的一半，施打間隔為28天。（圖：指揮中心提供）

本土新冠肺炎疫情升溫，甚至出現首例幼兒重症個案，但至今國內仍無提供11歲以下兒童接種的疫苗。不過，衛福部食藥署今天上午已舉行專家會議並通過6至11歲疫苗的緊急使用授權（EUA）。食藥署長吳秀梅表示，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑且為成人劑量的一半，施打間隔為28天。

吳秀梅表示，為因應新冠肺炎疫情防疫需求，於4月17日邀請國內臨床醫學、小兒醫學、感染醫學等領域專家召開專家會議，討論是否同意核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童的主動免疫接種以預防新冠肺炎。

經審查莫德納疫苗在6至11歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗的結果顯示，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應。

經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升，含50微克的mRNA，為成人劑量的一半；兩劑施打間隔28天。

吳秀梅表示，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑且...
吳秀梅表示，核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑且為成人劑量的一半，施打間隔為28天。（記者楊雅棠／攝影）

吳秀梅表示，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮。未來食藥署將持續監控國內外接種新冠肺炎疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。

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