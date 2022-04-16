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能接受嗎？醫估台恐50兒童將染疫亡 籲速讓幼兒打疫苗

台灣新聞組／台北17日電
兒童感染新冠肺炎，感染科醫師建議，若有連續3天高燒不退、呼吸困難、活力變差或1歲以下幼童確診，應儘速送醫。（本報資料照片）
兒童感染新冠肺炎，感染科醫師建議，若有連續3天高燒不退、呼吸困難、活力變差或1歲以下幼童確診，應儘速送醫。（本報資料照片）

台灣出現首例兒童重症，專家推估，以全球染疫死亡率估算，台灣恐有50例兒童確診後死亡。指揮官陳時中考慮訂定「兒童送醫指引」，專家則建議簡化送醫流程，高燒不退、呼吸困難的幼兒盡量在24小時內送醫；政府應盤點兒科醫療資源，未來兒童染疫人數勢必增加，但台灣兒科急重症人力較少，應及早因應。

衛福部食藥署今舉行專家會議，討論兒童疫苗施打。長庚大學醫院系小兒科教授林奏延說，以全球染疫死亡率估算，台灣恐有50例兒童確診死亡，「社會可以接受嗎？」呼籲盡速討論幼兒打疫苗，並建議第一劑疫苗以mRNA疫苗為主，減少兒童重症機會。

香港兒科專家說，Omicron變種病毒對兒童的殺傷力大，發現未打疫苗兒童染疫康復後，出現多系統發炎症，正密切留意是否引發嚴重後遺症。

台大兒童醫院院長黃立民表示，孩子確診新冠肺炎的症狀與大人類似，若連續三天高燒不退、呼吸困難、活力變差，以及確診幼童為一歲以下，應於24小時內就醫。香港有報告指出，兩名小孩染疫引發腦炎死亡，日本也有不少病毒攻擊孩童腦部案例。

黃立民也說，先前有很多人憂心兒童青少年施打疫苗會發生心肌炎等副作用，但五至11歲孩童發生風險並沒有比較高，與青少年差不多。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，以色列去年一項研究指出，在小朋友尚未能施打疫苗前，若父母親皆施打BNT疫苗，對小孩防範Delta變異株有58%的保護力；在小朋友尚未打疫苗前，家中成人完成疫苗接種，可以保護小朋友。

疫苗 香港 變種病毒

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