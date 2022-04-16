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台灣本土確診再破千人 首例2歲童染疫出現重症

台灣本土確診再破千人 首例2歲童染疫出現重症

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫、鄭國樑／連線報導
台灣疫情升溫，首見未滿五歲重症案例，指揮中心考慮訂定「兒童送醫指引」，圖為一位爸爸為背出門的嬰兒作好防護裝備，並非當事人。記者林俊良／攝影
台灣疫情升溫，首見未滿五歲重症案例，指揮中心考慮訂定「兒童送醫指引」，圖為一位爸爸為背出門的嬰兒作好防護裝備，並非當事人。記者林俊良／攝影

台灣疫情指揮中心公布16日新增本土病例1199例，境外移入152例，連續兩天本土病例突破千例；另新增九名中症、一例重症。指揮中心指揮官陳時中指出，重症案例為未滿兩歲男童，目前插管救治中，也是台灣首見未滿五歲併發重症案例。

重症案例為新北市一名兩歲男童，家屬指控，通報1922及衛生局，卻不理會，等孩子昏迷才送醫，導致重症插管治療。家屬忍痛簽署放棄急救同意書，並質疑延誤就醫。陳時中昨天還原送醫程序，表示男童從聯繫到送醫院約兩小時，公務體系都全力做該做的事，沒有特別延誤。

•九例中症 一學生打過兩劑

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，男童14日採檢確診，當天住進加護病房，由於出現急性腦炎併多重器官異常，目前以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中。其餘九例中症個案，有六人打過兩劑或三劑疫苗，包括一名中學生，曾施打過兩劑ＢＮＴ，Ｘ光出現肺炎變化，血氧濃度低。

兒童是否應接種疫苗？陳時中表示，衛福部食藥署今天將舉行專家會議討論，預計將會先審查莫德納疫苗。

台灣口服抗病毒藥物準備量備受關注，專家提醒，藥物儲備量應為總人口的5%，目前儲備量不足。陳時中說，台灣目前簽訂合約的數目已達全人口3%，若還是不足，還可繼續再買。

•開辦居家照護 多縣市申請

指揮中心昨天公布新增本土個案分布19縣市，仍以新北434例最多，台北市206例、桃園159例、基隆92例、高雄60例、花蓮55例，此六縣市也被列為高風險區域。新北市率先開辦輕症居家照護，羅一鈞表示，高雄、花蓮、台北、台中等正洽詢或同意簽辦中。

新北、花蓮等宣布不再公布確診者足跡，陳時中表示，當確診個案多時，公布足跡意義不大，若有高風險等特定區域，屆時再公布。

指揮中心日前公布參加旅行團等須打滿三劑疫苗，許多旅行業者接到民眾退團電話，於是抱怨指揮中心未事先溝通，陳時中昨天表示抱歉。但他表示，許多人建議旅行團、遶境進香團等停辦，考量停辦後對經濟、生活衝擊太大，所以要求大家把第三劑打好。健身房也在要求之列，是希望大家運動時可以不用戴口罩。

台灣本土確診人數連兩日破千，但民眾漸漸習慣與病毒共存的生活，公園內仍有許多小朋友...
台灣本土確診人數連兩日破千，但民眾漸漸習慣與病毒共存的生活，公園內仍有許多小朋友戴著口罩，搶玩溜滑梯。記者余承翰／攝影

陳時中 疫苗 健身

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