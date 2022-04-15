陳時中曝台病例數破百萬不是不可能 專家用公式算出來

洪子仁說，以日本染疫率4.3%估算，台灣總人口2387萬，估計有98萬9000人染疫。記者陳正興／攝影

台灣新冠肺炎疫情 升溫，指揮中心昨公布新增本土確診病例達1209例，創下疫情以來單日新高。指揮官陳時中昨稱，「總病例數破百萬，不是不可能。」專家表示，依日本染疫率估算，台灣總病例數確實可能逼近百萬，且流行期長達四至五個月，也就是說，這波疫情將持續到8至9月間。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，以日本染疫率4.3%估算，台灣總人口2387萬，估計可能有98萬9000人染疫（2387萬x4.3%），逼近百萬人，並從鄰近國家流行曲線觀察，南韓 從流行到病例數下降，約經歷三個月，香港 兩個月，日本五個月，以台灣防控疫情速度，應可控制在四到五個月。

因此，總病例數98萬9千人染疫，這些患者不是同時出現，可能分布在三到五個月間發生；估計全台重症患者人數約5000人左右，若平均分配在120天內出現，平均每天重症患者約四至五人，應不至於造成醫療崩潰。

不過，避免醫療崩潰，除了盡量控制患者人數，分流也很重要。洪子仁表示，若輕症患者大量湧入醫院，讓真正需要醫療資源的患者無法進來，就可能影響治療效果。

至於致死率，洪子仁估計，台灣致死率應在南韓和香港之間，即0.12%到0.7%，主要是看疫苗覆蓋率，台灣低於南韓但優於香港。以此推估，台灣死亡人數約1200人到7000人。