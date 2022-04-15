分析／台美關係躍進？國際現實堅若磐石

聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右四）、參議院外交委員會主席梅南德茲（左五）等參、眾議員訪台。記者張加／攝影

美國參、眾議員組團訪台，表達兩黨一致對台支持，然而涉及外交承認、台美經貿進展等艱難議題時，議員則提醒台灣要務實以對。

參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢 在記者會開場時先提經貿關係，再談自由民主。他表示，若更多台灣人赴美投資，美國政治人物更容易向民眾解釋台灣的重要性，台灣生產的晶片對美重要，同樣重要的是自由，「拋棄台灣就等同於拋棄自由，美國永遠不會放棄自由」。

被問到前國務卿龐培歐 呼籲美國政府外交承認台灣，葛理漢稱龐培歐為好友，也是台灣大力的支持者，接著說，此行來台是為展現支持台灣，不是為改變「一中政策 」。

議員強調對台支持堅若磐石，也不忘重申美國延續數十年的一中政策，另提及美國並不尋求與中國衝突，就像台灣不挑釁一樣。美國會議員雖友台，卻難像龐培歐以平民身分高呼外交承認，「既現實，也務實」。

至於駐美代表處更名案、台美洽簽自貿協定、美國「印太經濟架構」納入台灣等我方積極爭取的事項，幾位議員表達強力支持，並未做出不切實際的承諾，因為關鍵仍在行政部門是否落實。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國總統拜登曾指派跨黨派資深代表團訪台，向台灣及區域盟友、夥伴「再保證」，這次美重要議員訪問印太，也是為展現美國對區域的重視與承諾，符合美國自身利益。

可以預見，未來還有美國代表團、議員團現身表支持，以提升台灣及區域夥伴對美信任度。台灣雖歡迎友人來訪，但不要以為因此就能換取台美關係大躍進；美方不允許「負面的事情」在台灣發生，不只因為關乎世界利益，更重要的是會衝擊美國利益，國際現實才是「堅若磐石」。