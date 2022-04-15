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分析／台美關係躍進？國際現實堅若磐石

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分析／台美關係躍進？國際現實堅若磐石

記者張加 / 台北報導
聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右四）、參議院外交委員會主席梅南德茲（左五）等參、眾議員訪台。記者張加／攝影
聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛理漢（右四）、參議院外交委員會主席梅南德茲（左五）等參、眾議員訪台。記者張加／攝影

美國參、眾議員組團訪台，表達兩黨一致對台支持，然而涉及外交承認、台美經貿進展等艱難議題時，議員則提醒台灣要務實以對。

參院預算委員會共和黨首席議員葛理漢在記者會開場時先提經貿關係，再談自由民主。他表示，若更多台灣人赴美投資，美國政治人物更容易向民眾解釋台灣的重要性，台灣生產的晶片對美重要，同樣重要的是自由，「拋棄台灣就等同於拋棄自由，美國永遠不會放棄自由」。

被問到前國務卿龐培歐呼籲美國政府外交承認台灣，葛理漢稱龐培歐為好友，也是台灣大力的支持者，接著說，此行來台是為展現支持台灣，不是為改變「一中政策」。

議員強調對台支持堅若磐石，也不忘重申美國延續數十年的一中政策，另提及美國並不尋求與中國衝突，就像台灣不挑釁一樣。美國會議員雖友台，卻難像龐培歐以平民身分高呼外交承認，「既現實，也務實」。

至於駐美代表處更名案、台美洽簽自貿協定、美國「印太經濟架構」納入台灣等我方積極爭取的事項，幾位議員表達強力支持，並未做出不切實際的承諾，因為關鍵仍在行政部門是否落實。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國總統拜登曾指派跨黨派資深代表團訪台，向台灣及區域盟友、夥伴「再保證」，這次美重要議員訪問印太，也是為展現美國對區域的重視與承諾，符合美國自身利益。

可以預見，未來還有美國代表團、議員團現身表支持，以提升台灣及區域夥伴對美信任度。台灣雖歡迎友人來訪，但不要以為因此就能換取台美關係大躍進；美方不允許「負面的事情」在台灣發生，不只因為關乎世界利益，更重要的是會衝擊美國利益，國際現實才是「堅若磐石」。

龐培歐 一中政策 葛理漢

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