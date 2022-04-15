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烏克蘭台灣女婿當大甲媽志工 祈求祖國遠離戰火

中央社 彰化16日電
老家在烏克蘭基輔市的車迪瑪（左）和妻子林香君向媽祖祈求和平，並讓他們早日取得合法夫妻身分。（圖為民眾提供中央社)
老家在烏克蘭基輔市的車迪瑪（左）和妻子林香君向媽祖祈求和平，並讓他們早日取得合法夫妻身分。（圖為民眾提供中央社)

家住烏克蘭的車迪瑪（Dmytro Chebotarov）成為台灣女婿，擔任大甲媽遶境活動志工，分送食物給信眾；車迪瑪說，希望媽祖保佑讓烏克蘭遠離戰火，也希望取得台灣合法夫妻身分。

台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今天凌晨從彰化市天后宮起駕，繼續遶境活動，彰化市區也成為不夜城；不過彰化市卻有1處大甲媽補給站攤位，懸掛烏克蘭國旗，擔任補給站攤位志工的是老家在烏克蘭基輔市的車迪瑪、妻子林香君及3名子女。

車迪瑪接受媒體聯訪時透過妻子轉述指出，他和太太都從事農業科技研究工作，2人在菲律賓相識，他的父母及阿嬤在這次戰爭中逃出烏克蘭，這次幫忙當媽祖志工，也希望向媽祖祈求烏克蘭早日遠離戰火。

林香君則說，他和丈夫決定在2015年結婚，不過由於台灣和烏克蘭沒有邦交，辦理結婚依規須先在烏克蘭完成結婚登記，再前往台灣駐俄羅斯代表處完成認證，憑認證文件才能在台灣登記結婚，她和丈夫無法在烏克蘭直接完成結婚登記。

林香君指出，她和先生決定結婚後，因烏俄2國開始有衝突，始終無法取得認證，只能先和丈夫在香港辦理結婚登記，但台灣不承認香港發出的證書，2020年和先生回到台灣後，3個小孩只能讓丈夫以領養方式完成生父欄戶口登記，車迪瑪只能以就業身分取得台灣居留權。

林香君說，一家5口來當媽祖志工，也向媽祖祈求讓她們夫妻早日取得合法夫妻的身分。

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