美議員訪台「拋棄台灣如拋棄自由」

美議員訪問團15日會晤蔡英文總統。路透

美國聯邦參議院預算委員會共和黨 首席議員葛理漢 率團訪台24小時，他15日說，「拋棄台灣就等同拋棄自由，美國永遠不會放棄自由。」參院外交委員會主席梅南德茲說，全世界都在注意台灣，不會允許「負面的事情」發生在台灣，因為這關乎世界的利益；他還透露，訪團成員都收到中方抗議，但訪團並未退縮，而是堅定守住對台灣的承諾。

6位美國會重量級議員14日晚抵台訪問後，解放軍東部戰區15日宣布，在台灣周邊海空域出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練。中國外交部發言人趙立堅更明確指出，解放軍東部戰區的有關行動，「就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制」。美議員訪問團15日會晤蔡英文總統、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮等人，並舉行小型媒體見面會，15日晚結束訪台行程前往日本。蔡總統15日說，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。記者會上，被問到如何看待前國務卿龐培歐呼籲美國政府應外交承認台灣？葛理漢說，來訪是想讓台灣人民知道美國民主、共和兩黨完全一致支持台灣，「我們來到這裡不是要改變一中政策，而是要告訴台灣人民，我們支持台灣。」

台灣媒體詢問，若北京攻台，美國是否派兵協防？葛理漢說，放棄台灣等於向全世界宣告，想被槍桿子統治，而不要民主法制；美國若拋棄台灣，會對全世界從本質上帶來很壞的改變，未來誰會想當美國的盟友？

針對台駐美代表處更名案，梅南德茲說，應該使用的名稱就是台灣，而不是駐美國台北經濟文化代表處。參議員 波特曼指出，台灣應加入印太經濟架構，更重要的是美台洽簽自貿協定，能幫助雙方經濟，也能確保美國國安，更有地緣政治的重要。

訪團成員包括民主黨籍參議員梅南德茲、共和黨籍參議員葛理漢、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員柏爾、參議員薩斯、眾議員傑克森。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，6名國會議員不僅重量、資深，也重視台灣，成員跨黨派也橫跨參眾兩院，再次展現台美關係「堅若磐石」。

不過，解放軍東部戰區發言人施毅說，台灣周邊海空域戰備警巡行動是針對近期美國在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號所組織，「美惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚」。

中國國防部發言人吳謙指出，近期美國國會議員不顧中方強烈反對，蓄意挑釁，竄訪台灣，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，導致台海局勢進一步緊張。