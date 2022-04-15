李明哲首發聲明感謝各界營救 「無窮無盡的感恩」

李明哲搭機返台正接受隔離，他發表聲明感謝營救他的各界。（圖／本報資料照片）

李明哲 4月15日上午返台後開始防疫隔離，下午他與妻子李淨瑜透過臉書 聯名發布聲明，感謝國內外人士及團體5年來的營救。

臉書「尋找李明哲」粉專，15日刊登了李明哲與李淨瑜的聲明，提到「我終於回到台灣，也隔著窗看到憔悴卻興奮無比的凈瑜了」，對於五年來參與營救的各界人士，「您們的關切一直是為信仰而受苦受難者最大的力量泉源。我和淨瑜由衷感激」。

李明哲並表示，「我們家庭的苦難結束了，但是在中國仍有不知多少人的人權受到侵犯，願他們總有解脫的一天。自由的獲得都是靠自己爭取的。就像台灣人民從戒嚴統治下，以血與淚換得自由、民主與人權一樣。願中國人民認知並學習，祝福中國人民」。

李明哲自敘，「我還很疲憊，對世界相當陌生，對疫情 的肆虐竟然無感，必須隔離」，但是他強調，「現在的隔離和在中國的隔離有完全不同的感受，現在我是被愛緊抱，而不是被恐怖圍困」。他再度表示，從心底感謝國內外人士及團體對他的營救和關愛，「無窮無盡的感恩！」。

文章最後附上一長串特別感謝名單，包括已故的前總統李登輝、國內外多個人權團體與人士，陸委會和海基會，以及美、英、德、荷蘭與歐盟的政治人物。