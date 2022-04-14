以台灣名義參與海洋大會 吳釗燮：「突破」是媒體講的

台立法院外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」並備質詢。(記者曾吉松／攝影)

台灣官員以「台灣」名義參與13日至14日在友邦帛琉舉行的「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），環保署長張子敬則以官銜出席；國民黨 立委溫玉霞14日質疑，為何未以中華民國 名義參與；外交部長吳釗燮回說，「你覺得我們不想嗎？你覺得外交部放棄了中華民國這個名號嗎？」

立法院外交及國防委員會14日邀請吳釗燮報告「我國參與國際組織及爭取相關國際支持之推動進展」，多位立委詢問台灣參與OOC、OOC網站為何將張子敬簡歷的「中華民國」刪除、是否可能參加下月舉行的世界衛生大會（WHA ）等議題。

有關WHA，吳釗燮受訪表示，「目前是還沒有收到邀請函」，希望可以爭取到更多支持台方的單位和國家。吳說，要參加世界衛生組織、世界衛生大會或其他國際組織，要一步一腳印努力拓展在國際上的支持，而台灣一直朝向此方向努力。

溫玉霞質詢提及，以台灣名義參加OO，外交部視為一大突破；吳釗燮卻說，「視為一大突破不是我們講的，是媒體講的。」國民黨立委江啟臣質詢時，吳也說，外交部沒有強調外交突破。

吳釗燮指出，OOC是國際組織，過去參與層級沒有這麼好，現已是一大進步，「台灣能用台灣名義參加，已經是經過很多努力」。

吳釗燮解釋，OOC與台灣和帛琉邦交，是兩碼子事，這次剛好OOC在帛琉舉辦，也因為帛琉是台灣很好的友邦，因此爭取台灣高層官員能以正式官銜、以台灣名義參加。