陳時中選北市？誰接指揮官風聲四起

衛福部長陳時中是否參選台北市長，動向引發政壇關注。記者陳正興／攝影

外傳台灣衛福部長陳時中 7月將被民進黨 徵召參選台北市長，未來衛福部長及指揮官一職由民進黨英系立委邱泰源接任。但據了解，行政院長蘇貞昌更屬意指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。對於可能的競爭對手，國民黨立委蔣萬安昨說，這要問民進黨，但民眾現階段最關心還是疫情 。

面對追問，陳時中昨反要記者應該去問消息來源；至於邱泰源是否適任衛福部長，陳說，他沒想那麼多。邱泰源昨天一開始說，「不關心這件事」，但記者追問，蔡英文總統是否找他談過接任一事？邱忽然語塞，停頓片刻說，「不要去談這個，談怎麼把防疫做好比較重要。」

陳時中動向受到政壇關注，交通部前部長林佳龍前天在僅有14人的私人群組分享聯合報社論「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉」，引發議論。黨內人士指出，顯見陳時中的去留必須及早決定，否則黨內將有異音。

據了解，對於衛福部長及接任指揮官人選，早就列入行政院討論議題，蘇貞昌不喜歡空降部隊，加上醫界山頭林立、疫情變化多端，若沒有專業知識或鎮得住各地衛生局等專業，恐讓疫情衝擊選情。

不過，張上淳意願不明，且張曾多次請辭專家小組召集人。英系人士說，衛福部長的人選，一定是蔡總統意志最重要，雖然邱泰源當衛福部長實至名歸，但目前未聽說蔡總統有徵詢邱的意願；懷疑有人故意放風聲，讓人選「見光死」。

非英系人士說，的確聽聞邱泰源有意爭取衛福部長，但邱現為醫師公會全聯會理事長，未來若擔任衛福部長，政策是否會偏袒醫師，也是外界疑慮之一。

國民黨立委李貴敏說，如果陳時中的心思在選舉，其實不應該繼續現在的位置勉強做事。

民進黨秘書長林錫耀表示，曾就參選台北市長議題和陳時中「閒聊」，但民進黨對台北市、新北市與桃園市的提名策略是「不急著亮牌」。