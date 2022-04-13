因疫情原因 中國將安排李明哲從廈門返台

李明哲先前受審畫面。（新京報網）

中國國台辦發言人馬曉光今天在國台辦例行記者會上表示，李明哲 服刑期滿，中國近期就會安排李明哲返台。據居中協助的中國長沙台協榮譽會長林懷表示，現在中國疫情 嚴重，中國會在確保李明哲安全情況下，由廈門搭機返台。

長沙台協榮譽會長林懷受訪表示，過去多年他受陸委會委託海基會居中協調中國有關部門安排家屬會見，據他了解，李明哲近日獲釋後會再停留一兩天，並在當地公安協助辦理相關手續後即可返台。原本他會從上海返台，但因上海疫情嚴重，將改赴廈門再飛回台灣，中國方面為確保他行程順利，會做好沿路的安全保護工作。

馬曉光今天在記者會上答覆媒體詢問表示，李明哲案於2017年11月一審宣判，有關刑事判決的法律文書已依法及時送達被告人和辯護人，李未提出上訴。李明哲入監服刑以來，監獄 方面嚴格依法依規保障其健康、通信等權益，李身體狀況平穩。2020年新冠疫情發生以來，根據疫情防控需要，監獄方結合工作實際，疫情期間暫停所有罪犯親屬的現場會見。

他說，根據生效刑事判決，李明哲將於近期執行5年有期徒刑期滿，依法釋放。有關方面近日將安排李明哲返台。

台灣NGO工作者李明哲因網路言論，2017年3月入境中國時遭中國國安人員逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，李明哲目前人在湖南益陽赤山監獄。根據聲援李明哲的台灣民間團體表示，李明哲從被逮捕日計算，估計4月14日服刑期滿。

台陸委會今天下午表示，本案發生以來，引起國人高度關注。這段時間包含長沙台商協會林懷榮譽會長、岳陽台商協會蔡祖柱會長、國內外各界及民間團體，以及在處理本案提供協助的各有關方面及人士，政府表達感謝之意。