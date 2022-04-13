立榮航空14日臨時董事會 張國煒接任董事長呼聲高

現任星宇航空董事長張國煒將出任立榮航空董事。記者鄭超文／攝影

立榮航空因法人董事改派代表人今天公告董事長林志忠去職，14日將召集臨時董事會改選董事長，由於大股東之一的雲杉投資 代表人改派為張國煒，市場推測，張國煒接任董事長的呼聲高。

立榮航空預計14日召開臨時董事會選出新任董事長，但針對媒體報導長榮 國際改派在立榮航空的代表人，以及現任星宇航空董事長張國煒將出任立榮航空董事，並將接任董事長，立榮航空則不願證實。

立榮航空法人代表改派及即將召開董事會改選董事長，可說是長榮集團內部經營權之爭的延續。在立榮航空董事會占有2席董事的長榮國際，在4月6日由「弟弟派」張國明、張國政在長榮國際董事會取得席次優勢，推派前長榮集團總裁張榮發女婿鄭深池擔任董事長；4月7日鄭深池即召開臨時董事會，撤換原任總經理戴錦銓，並改派張明煜出任長榮國際總經理。

此外，長榮國際12日也公告改派在長榮鋼的法人代表，將原來的張國華及柯麗卿，改為鄭深池與甄明法律事務所律師陳昭龍。

由於立榮航空今天公告董事長林志忠去職，傳出「哥哥派」張國華人 馬的兩名法人代表林志忠及戴錦銓已遭更換，由鄭深池、張明煜進入立榮董事會，加上大股東雲杉投資代表人也改派為張國煒，外界猜測，明天立榮董事會可能推舉張國煒為董事長，正式回鍋長榮集團。

細數長榮國際變天後，鄭深池除擔任長榮國際董事長，也陸續進入長榮鋼、立榮航空董事會，在長榮集團內部經營權爭奪中，扮演不容忽視的要角。