陳時中估台灣4月底確診破千 快篩降至200元台幣以下

指揮中心指揮官陳時中接受電台節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，陳時中預估以現在的疫情推估，台灣4月底本土案例數將會破千。截自新聞放鞭炮直播

清零不再是中央流行疫情 指揮中心的防疫目標，逐步走向與病毒共存，國內確診案例數也逐日攀升，疫調已遠遠追不上病毒的傳播速度，指揮中心指揮官陳時中 今接受電台節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，陳時中預估以現在的疫情推估，台灣4月底本土案例數將會破千，因應大量的患者，快篩試劑成為主要工具，但目前居家快篩價格高，他保證快篩試劑價格將降至200元（台幣，下同）以下，強調之後會便宜且供貨無虞。

陳時中表示，Omicron 疫情爆發至今，觀察到確實走向當初期待的「輕症化」，Omicron病毒株與過去其他的新冠病毒株相比，潛伏期從原本的7到14天，到現在僅有3天，且從感染到傳播大約僅有1天半，疫調已經來不及層層匡列。

過去的病毒株造成的重症率高， 如果與Omicron相比，過去病毒株的重症率高出300倍、中症高出60到70倍，因此現在的防疫策略不能再層層疫調，以前不能漏掉任何一個重症，而Omicron走向輕症化，還可以漏掉幾個確診者，加上民眾自行啟動「自主應變」、自行快篩，就能協助控制疫情。

不過近期快篩價格被詬病太貴。陳時中表示，市售的快篩試劑價格大約落在300元上下，近期快篩國家隊正在籌組，第一會由政府大量採購居家快篩試劑，第二協調人力到國內製造快篩試劑的工廠，提升快篩產能。他強調，近期不用急著囤貨，需要再去買來篩，未來快篩價格保證會降低至200元以下。

陳時中表示，快篩的部分分為二部分，如果有高風險區域由公家來協助，如同基隆的類普篩，一次就20萬劑快篩發下去，其餘的部分，公家企業共同採購，將價格壓低，都能充足使用。

陳時中表示，從現在的病例數來看，昨天確診數達到430多例，他預期以目前的趨勢，4月底本土病例將會破1000例。